Mientras Barcelona llegó a los 104 títulos, esta cantidad tiene Real Madrid

El Barça sumó un nuevo trofeo a su palmarés luego de vencer a la Casa Blanca en la final de la Supercopa de España 2026.

Por Leandro Barraza

Comparación de títulos entre Barcelona y Real Madrid
© GETTY IMAGESComparación de títulos entre Barcelona y Real Madrid

Barcelona se quedó con el primer título del año en España. El conjunto dirigido por Hansi Flick venció por 3-2 a Real Madrid en la final de la Supercopa de España y llegó a los 104 títulos en su historia.

El partido se llevó a cabo en Arabia Saudita y la gran figura del partido fue Raphinha con dos de los tres tantos de su equipo. De esta manera, el Barça llegó a las 16 Supercopas de España y se asentó como el más ganador de este trofeo.

Ahora bien, pese al dominio culé, lo cierto es que siguen por debajo de Real Madrid en la comparación histórica de títulos obtenidos. Tras la Supercopa de España, el Merengue sigue arriba con 106 títulos contra los 104 del Barcelona.

Lista completa de títulos de FC Barcelona

  • Ligas (La Liga): 28
  • Copas del Rey: 32
  • Supercopas de España: 16
  • Copa de la Liga: 2
  • Copa Eva Duarte: 3
  • UEFA Champions League/Copas de Europa: 5
  • Supercopas de Europa: 5
  • Mundiales de Clubes/Intercontinentales: 3
  • Recopas de Europa: 4
  • Copas de Ferias: 3
  • Copas Latinas: 2
  • Copa de Oro Argentina: 1
Lista completa de títulos de Real Madrid

  • Ligas (La Liga): 36
  • Copas del Rey: 20
  • Supercopas de España:13
  • Copa de la Liga: 1
  • Copa Eva Duarte: 1
  • UEFA Champions League / Copas de Europa: 15
  • Supercopa de Europa: 6
  • Mundiales de Clubes/Intercontinentales: 9
  • Copas de la UEFA: 2
  • Copas Latinas: 2
  • Copa Iberoamericana: 1
  • Pequeñas Copas del Mundo: 2
En síntesis

  • Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España.
  • Raphinha anotó dos goles y el equipo de Hansi Flick sumó su 16ª Supercopa.
  • El club alcanza 104 títulos históricos frente a los 106 del Real Madrid.
leandro barraza
Leandro Barraza
