¿Cuánto dinero ganó Barcelona por derrotar a Real Madrid y ser campeón de la Supercopa de España 2026?

Conoce el monto que se llevó a casa el nuevo rey del futbol español que se definió este domingo.

Por Lucas Lescano

Raphinha le terminó otorgando la Supercopa de España al Barcelona.
Raphinha le terminó otorgando la Supercopa de España al Barcelona.

Este domingo 11 de enero se definió la Supercopa de España. Real Madrid y Barcelona se midieron en la gran final de la competencia doméstica que terminó por consagrar al conjunto Blaugrana tras un apasionante 3-2. Además de obtener un nuevo trofeo para las vitrinas, la organización le otorgó al campeón una fortuna de dinero que genera un enorme impulso económico a las arcas de la institución.

La fortuna que ganó Barcelona por obtener la Supercopa de España

Por obtener la Supercopa de España, el Barcelona obtuvo dos millones de euros. La competencia se encargó de premiar de buena manera a su nuevo campeón, aunque para el subcampeón no dejó un presupuesto bajo ni mucho menos. Por haber participado de la final pese a no haberla ganado, Real Madrid se llevó a casa 1.4 millones de euros.

La rivalidad entre dos de los equipos más importantes del mundo volvió a escribir un nuevo capítulo en la historia. En esta ocasión se trató de una final intensa que tuvo goles, intensidad y dramatismo hasta el final, pero que finalmente terminó quedando en manos de los Culés, hecho que servirá para funcionar como envión de cara a la segunda mitad de la temporada, la más importante.

El hecho de que la definición de la Supercopa se mude hacia Arabia Saudita genera un enorme incremento en la financiación de la competencia. Los millones de medio oriente son los encargados de convencer a las autoridades españolas de trasladar sus partidos hacia miles de kilómetros de su lugar natal y es también por eso que los clubes son bien remunerados y recompensados.

En síntesis

  • Barcelona ganó la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid en la final.
  • El campeón recibió un premio de 2 millones de euros por el título en Arabia Saudita.
  • Real Madrid obtuvo 1.4 millones de euros tras caer en la definición del 11 de enero.
lucas lescano
Lucas Lescano
