¿Por qué no juega Alexis Vega en Puebla vs. Toluca por la Jornada 4 del Clausura 2026?

El atacante meixcano no será parte del compromiso de los Diablos Rojos ante los Franjiazules por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Alexis Vega no será parte del duelo de Toluca ante Puebla por el Clausura 2026
Alexis Vega no será parte del duelo de Toluca ante Puebla por el Clausura 2026

En el marco de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MXPuebla y Toluca se miden este viernes 30 de enero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtécmoc de la ciudad de Puebla. Con realidades opuestas, ambos conjuntos van por la victoria.

Para este partido, el director técnico Antonio Mohamed no contará con un jugador clave. El atacante mexicano Alexis Vega no será parte del duelo y ni siquiera irá al banquillo. La razón es que el jugador aún no se recuperó de una cirugía artroscópica de limpieza en la rodilla derecha tras molestias persistentes y una lesión previa que sufrió el año pasado.

¿Quién será el reemplazo de Alexis Vega en Puebla vs. Toluca?   

Con esta noticia, el atacante mexicano Jesús Angulo será mediapunta del equipo con Sebastián Córdova y Nicolás Castro por los costados. Los tres volantes estarán por detrás de Paulinho, la referencia en el área que tendrán los Diablos Rojos.

¿Cuál será la alineación de Puebla vs. Toluca sin Alexis Vega?

Sin Alexis Vega, el conjunto escarlata formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Franjiazules: García; Simón, Méndez, Pereira, Gallardo; Romero, Ruiz; Córdova, Angulo, Castro; y Paulinho.

