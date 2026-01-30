En el marco de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, Puebla y Toluca se enfrentan este viernes 30 de enero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Ambos equipos van por la victoria en un duelo de realidades diferentes.
Del lado del equipo al mando por Albert Espigares viene de cosechar una derrota en condición de visitante ante Cruz Azul y necesita los tres puntos para escaparle a la zona de baja de la tabla de posiciones. Con apenas 3 puntos busca al menos cosechar algo para sumar contra el actual bicampeón mexicano.
Por el lado de los dirigidos por Antonio Mohamed, arriban a este cotejo luego de empatar por 0-0 en su visita a Tigres UANL. Con ese empate, los Diablos Rojos perdieron la chance de mantener con el puntaje ideal y además fueron superados por Chivas, el líder del torneo.
La posible alineación de Puebla vs. Toluca
- Ricardo Gutiérrez
- Eduardo Navarro
- José Pachuca
- Nicolás Díaz
- Luis Gabriel Rey
- Iker Moreno
- Alejandro Organista
- Edgar Guerra
- Kevin Velasco
- Emiliano Gómez
- Esteban Lozano
- DT: Albert Espigares
La posible alineación de Toluca vs. Puebla
- Luis Manuel García
- Diego Barbosa
- Everardo del Villar
- Federico Pereira
- Jesús Gallardo
- Marcel Ruiz
- Franco Romero
- Nicolas Castro
- Jesús Angulo
- Helinho
- Paulinho
- DT: Antonio Mohamed
