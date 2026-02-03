La Concacaf dio a conocer su Ranking con los 10 equipos que están en el top de la Confederación, donde llamó la atención que el bicampeón de la Liga MX, el Toluca y el actual campeón de la Concachampions, Cruz Azul se encuentren en la parte alta superando incluso al Inter Miami de la Major Leagues Soccer con todo y Lionel Messi.

Publicidad

Publicidad

Liga MX por encima de la MLS

Cabe mencionar que anteriormente La Máquina se encontraba liderando este ranking, pero ahora con los resultados que sigue teniendo la escuadra de Antonio Mohamed, éstos se encuentran en la cima, mientras que los dirigidos por Nicolás Larcamón ocupan el segundo puesto, dejando así al equipo de David Beckham en el mismo tercer lugar.

Sin embargo, hay otros tres equipos mexicanos que sí se encuentran por debajo de la plantilla de la MLS, por ejemplo, Tigres que ocupa el cuarto lugar; el Club América que ha descendido un puesto y se encuentra en el sexto y aún en el último lugar la escuadra de Rayados que es otro de los equipos que sigue considerándose.

Pero también hay clubes en Estados Unidos que lograron ponerse en este ranking y que seguramente serán clave ahora que comienza la Concacaf Champions Cup 2026 para pelear de nueva cuenta por un título que en su mayoría ha sido para los conjuntos mexicanos. Aquí vemos al Vancouver Whitecaps, Columbus Crew LA FC y Seattle Sounder.

Publicidad

Publicidad

Precisamente estos conjuntos tendrán la oportunidad de estar en esta competencia de Concachampions y salir en busca de subir en este ranking. De nueva cuenta cada uno de ellos está con la posibilidad de conseguir el título y en el caso de los clubes de la Liga MX seguir manteniendo esa jerarquía dentro de la Confederación.

ver también CONMEBOL alista los planes para que los equipos de la Liga MX y la MLS regresen a la Copa Libertadores

En síntesis