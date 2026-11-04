Botafogo vs. Atlético Mineiro: hora, TV y alineaciones por el Brasileirao 2026

El 'Glorioso' y los 'Galos' se cruzarán en un duelo de necesitados, y aquí te contamos cómo sintonizarlo.

Botafogo y Atlético Mineiro están sumergidos en una mini-crisis futbolística que los hace transitar un momento de inestabilidad en materia de resultados. Este miércoles, estos dos poderosos contendientes se medirán frente a frente en un prometedor encuentro. A continuación, los pormenores del choque por el Brasileirao 2026.

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En el caso del dueño de casa, el ‘Glorioso’ sólo ganó dos de sus últimos once partidos, por lo que marcha en el 13° lugar del certamen, fuera de la zona de copas. Por el lado de la visita, los ‘Galos’ acumulan cuatro derrotas consecutivas en la temporada y aparecen en la 7° posición del torneo, pero no por lo hecho recientemente.

Las alineaciones de Botafogo vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao 2026:

Estos serían los elegidos de Tité y Eduardo Domínguez para disputar el compromiso de esta noche por la jornada 34 del campeonato:

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón, Alex Telles; Huguinho, Edenílson, Álvaro Montoro; Hakim Ziyech, Matheus Martins y Tiquinho Soares.

Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón, Alex Telles; Huguinho, Edenílson, Álvaro Montoro; Hakim Ziyech, Matheus Martins y Tiquinho Soares. Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Léo Duarte, Vitão, Vitor Hugo, Kauã Pascini; Tomás Pérez, Mamady Cissé, Alexsander, Gustavo Scarpa; Ángelo Preciado y Cauã Soares.

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Botafogo y Mineiro se reencuentran en Río [foto: Getty]

Fecha y hora de Botafogo vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao 2026:

El juego Botafogo vs. Atlético Mineiro se celebrará HOY miércoles 4 de noviembre, a partir de las 18.30 horas del Centro de México (21.30 hora local de Brasil). El enfrentamiento contará con el Estadio Nilton Santos como escenario principal, desde Río de Janeiro, con una capacidad para hasta 45 mil espectadores.

Canales de TV que pasan Botafogo vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao 2026:

El juego Botafogo vs. Atlético Mineiro contará con la transmisión al instante para todo México, por televisión, en forma exclusiva de la señal de Globo Internacional. Por su parte, en Brasil el encuentro se podrá seguir en vivo y en directo por TV por medio de las pantallas de Premier y Rede Globo, dos canales locales.

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Plataformas online que pasan Botafogo vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao 2026:

El juego Botafogo vs. Atlético Mineiro se podrá sintonizar en suelo mexicano, vía streaming, a través de las pantallas de Fanatiz, Disney+ Premium y Azteca Deportes Network. Mientras tanto, en el territorio brasileño no contará con cobertura a través de ninguna plataforma de streaming online, únicamente por televisión.