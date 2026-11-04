El Brasileirao 2026 entrega una interesante propuesta para disfrutar esta noche desde la ciudad de Santos. Sao Paulo y Corinthians se enfrentarán en un encuentro de alto vuelo, con objetivos muy claros y urgentes de ambos lados. En este contexto, entérate aquí todo lo necesario para no perderte el juego de este miércoles.
El ‘Tricolor’ se encuentra actualmente en la 10° ubicación del campeonato, con 43 unidades, en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana del año que viene. Mientras tanto, el ‘Timao’ figura en la 18° colocación del torneo, con 36 unidades, en puestos de descenso a directo a Segunda División. Por ello, la importancia de este desafío.
Las alineaciones de Sao Paulo vs. Corinthians por el Brasileirao 2026:
Dorival Jr y Clarence Seedorf tendrían el panorama decidido para la ocasión y saldrían con estas planillas:
- Sao Paulo: Rafael; Newton Araujo, Robert Arboleda, Luis Osorio; Pedro Lima, Pablo Maia, Damián Bobadilla, Iago Amaral; Artur, Lucas Moura y Jonathan Calleri.
- Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri; André, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Matheus Bidu, Kaio César y Yuri Alberto.
Sao Paulo y Corinthians, cara a cara en Santos [Foto: Getty]
¿A qué hora juegan Sao Paulo vs. Corinthians por el Brasileirao 2026?
El partido Sao Paulo vs. Corinthians está estipulado para acontecer HOY miércoles 4 de noviembre, desde las 18.30 horas del Centro de México (21.30 hora local de Brasil). En esta ocasión, el ‘Tricolor’ no será local en el tradicional Estadio Morumbí, sino que la acción se mudará al Estadio Urbano Caldeira de Santos, en Vila Belmiro.
¿Dónde ver en TV Sao Paulo vs. Corinthians por el Brasileirao 2026?
El partido Sao Paulo vs. Corinthians no contará con transmisión por televisión en el territorio mexicano este miércoles, tal indica la grilla televisiva de esta tarde y noche. Sin embargo, en Brasil sí contará con cobertura de TV, en este caso en múltiples señales en simultáneo: Ge TV, Premiere y Rede Globo pasarán por allí el compromiso.
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¿Dónde ver online Sao Paulo vs. Corinthians por el Brasileirao 2026?
El partido Sao Paulo vs. Corinthians se podrá seguir en México vía streaming a través de la plataforma Fanatiz, y también por medio del canal de YouTube de Fanatiz. No obstante, asimismo en suelo brasileño no contará con cobertura en forma online, únicamente lo tendrán los canales de televisión mencionados con anterioridad.