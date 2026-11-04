Conoce todos los detalles de la cobertura del plato fuerte del miércoles en el Torneo Clausura.

Se viene un evento realmente imperdible esta noche en Bogotá, cuando se vean las caras Millonarios y América de Cali en un verdadero partidazo del futbol colombiano. Dos de los clubes más históricos y tradicionales del país se reencuentran en un duelo crucial, por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2026.

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¿Cómo llegan Millonarios y América al juego de Liga BetPlay 2026?

Los ‘Embajadores’ alcanzan esta etapa del torneo colocados en el 6° puesto de la tabla, con 26 unidades, luego de conseguir seis victorias, ocho empates y dos caídas. Del otro lado, los ‘Diablos Rojos’ se encuentran en el 2° escalón del campeonato, con 34 unidades, por obtener diez triunfos, cuatro igualdades y dos derrotas.

¿A qué hora juegan Millonarios vs. América por la Liga BetPlay 2026?

El partido Millonarios vs. América de Cali tendrá lugar HOY miércoles 4 de noviembre, dentro de un colmado Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El compromiso de turno está programado oficialmente para dar comienzo a partir de las 19.30 horas del Centro de México (20.30 hora local de Colombia).

El Campín, listo para Millonarios-América de Cali.

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¿Dónde ver en TV Millonarios vs. América por la Liga BetPlay 2026?

El partido Millonarios vs. América de Cali contará con la transmisión en directo por televisión en México, únicamente por medio de la señal de RCN Nuestra Tele. Al mismo tiempo, a lo largo y ancho de Colombia el encuentro se podrá seguir por la TV, en vivo a través de las pantallas de Win Sports y de Win Fútbol +.

¿Dónde ver online Millonarios vs. América por la Liga BetPlay 2026?

El partido Millonarios vs. América de Cali no tendrá transmisión por streaming en el territorio mexicano, según indica la grilla de programación para el cotejo. Por otro lado, en suelo colombiano sí íra en forma online, pero de manera exclusiva por medio de la plataforma Win Play, perteneciente a la cadena de TV.

¿Cómo son las alineaciones de Millonarios vs. América por la Liga BetPlay 2026?

El partido Millonarios vs. América de Cali tendría los siguientes once iniciales de cada equipo para el compromiso de la jornada 17 del Torneo Clausura:

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