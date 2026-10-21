A continuación, te dejamos todo lo que tienes que saber de la gran cita entre el 'Xeneize' y el 'Galo'.

¡Todo confirmado! La Copa Sudamericana 2026 llegará finalmente al día de la verdad: ya se conoce quiénes jugarán la gran final de esta edición del torneo de CONMEBOL. Boca Juniors, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, fueron los equipos que ganaron su boleto a la definición del título del prestigioso certamen internacional.

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¿Cómo clasificaron Boca y Mineiro a la final de la Copa Sudamericana 2026?

El ‘Xeneize’ llega a este encuentro luego de eliminar a Vasco Da Gama en semifinales, por un global de 3-2, con parciales de 0-1 en Argentina y 3-1 en Brasil. Previamente, el cuadro de Rodolfo Arruabarrena había dejado en el camino a Recoleta de Paraguay en octavos de final y a Sao Paulo de Brasil en cuartos de final.

El ‘Galo’ arriba a este compromiso tras eliminar a Montevideo City Torque en semifinales, por un global de 3-1, con parciales de 3-0 en Brasil y 0-1 en Uruguay. Anteriormente, los dirigidos por Eduardo Domínguez habían despachado a Bragantino de Brasil en octavos de final y a Santos de Brasil en los cuartos de final.

¿Cuándo juegan Boca vs. Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?

El partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro ya tiene fecha definida oficialmente y se celebrará el sábado 21 de noviembre, estipulada con anticipación por la organización. Una vez que se diagrame la logística de ambos conjuntos finalistas hacia la cita, se dará a conocer la hora de inicio del encuentro, que aún no está concretada.

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¿Dónde juegan Boca vs. Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?

El partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro también cuenta con sede establecida tras un acuerdo con las autoridades del país anfitrión. El juego decisivo se desarrollará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Se venderán boletos en partes iguales para ambas parcialidades.

Boca y Mineiro se medirán en este escenario [Foto: Getty]

¿Cómo está el historial de Boca vs. Mineiro antes de la final?

El partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro posee seis antecedentes totales, con ventaja para el ‘Xeneize’ por un juego de ventaja. En los cruces anteriores entre ambos equipos, los argentinos ostentan dos triunfos, los brasileños una victoria, y completan el historial tres empates. La última vez, el ‘Galo’ eliminó a su rival en la Copa Libertadores.

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