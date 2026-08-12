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COPA SUDAMERICANA

Dónde ver EN VIVO Bragantino vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026: canales de TV y streaming

RB Bragantino y Atlético Mineiro se enfrentan por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido comienza a las 16:00 de Argentina y tendrá transmisión por TV y streaming.

Bragantino vs. Mineiro por la Sudamericana.
© ESPECIALBragantino vs. Mineiro por la Sudamericana.

Red Bull Bragantino y Atlético Mineiro se enfrentan este miércoles 12 de agosto por el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro entre clubes brasileños se lleva a cabo en el Estadio Municipal Cícero de Souza Marques de Braganza Paulista y comienza a partir de las 16:00 horas (tiempo del Centro de México).

El conjunto local busca pegar primero en la eliminatoria tras haber superado con éxito la ronda de playoffs frente a Sporting Cristal. Por su parte, el Galo llega descansado a esta instancia tras haber clasificado de manera directa como líder invicto de su grupo, por lo que intentará llevarse un resultado favorable para la vuelta en Belo Horizonte.

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¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Red Bull Bragantino y Atlético Mineiro de este miércoles 12 de agosto por la Copa Sudamericana se puede ver en México a través de la señal de ESPN en televisión y vía streaming por la plataforma de Disney+.

  • México: ESPN y Disney+
  • Centroamérica: ESPN y Disney+
  • Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO
  • Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV y Fanatiz
  • España: DAZN y Movistar+

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Red Bull Bragantino accedió a los octavos de final luego de imponerse ante Sporting Cristal de Perú en la fase previa con un marcador global de 1-0. El equipo dirigido por Vagner Mancini llega impulsado por la recuperación de futbolistas clave como Gustavo Marques y buscará sacar ventaja de su localía en Braganza Paulista.

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Por su parte, Atlético Mineiro selló su boleto directo a esta ronda tras culminar en el primer puesto del Grupo H sin conocer la derrota. El conjunto comandado por Eduardo Domínguez recupera elementos importantes en la defensa como Renan Lodi y saldrá al campo con la intención de imponer su jerarquía individual para encaminar el pase a los cuartos de final.

En sintesis

  • Red Bull Bragantino y Atlético Mineiro juegan este miércoles 12 de agosto la Copa Sudamericana.
  • Vagner Mancini dirige al Red Bull Bragantino tras eliminar a Sporting Cristal por 1-0.
  • ESPN y Disney+ transmiten el partido en vivo para México y Centroamérica desde las 16:00.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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