Dónde ver EN VIVO Bragantino vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026: canales de TV y streaming

RB Bragantino y Atlético Mineiro se enfrentan por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido comienza a las 16:00 de Argentina y tendrá transmisión por TV y streaming.

Red Bull Bragantino y Atlético Mineiro se enfrentan este miércoles 12 de agosto por el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro entre clubes brasileños se lleva a cabo en el Estadio Municipal Cícero de Souza Marques de Braganza Paulista y comienza a partir de las 16:00 horas (tiempo del Centro de México).

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El conjunto local busca pegar primero en la eliminatoria tras haber superado con éxito la ronda de playoffs frente a Sporting Cristal. Por su parte, el Galo llega descansado a esta instancia tras haber clasificado de manera directa como líder invicto de su grupo, por lo que intentará llevarse un resultado favorable para la vuelta en Belo Horizonte.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Red Bull Bragantino y Atlético Mineiro de este miércoles 12 de agosto por la Copa Sudamericana se puede ver en México a través de la señal de ESPN en televisión y vía streaming por la plataforma de Disney+.

México: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO

ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV y Fanatiz

beIN Sports, fuboTV y Fanatiz España: DAZN y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Red Bull Bragantino accedió a los octavos de final luego de imponerse ante Sporting Cristal de Perú en la fase previa con un marcador global de 1-0. El equipo dirigido por Vagner Mancini llega impulsado por la recuperación de futbolistas clave como Gustavo Marques y buscará sacar ventaja de su localía en Braganza Paulista.

Por su parte, Atlético Mineiro selló su boleto directo a esta ronda tras culminar en el primer puesto del Grupo H sin conocer la derrota. El conjunto comandado por Eduardo Domínguez recupera elementos importantes en la defensa como Renan Lodi y saldrá al campo con la intención de imponer su jerarquía individual para encaminar el pase a los cuartos de final.

En sintesis

Red Bull Bragantino y Atlético Mineiro juegan este miércoles 12 de agosto la Copa Sudamericana.

y Atlético Mineiro juegan este miércoles 12 de agosto la Copa Sudamericana. Vagner Mancini dirige al Red Bull Bragantino tras eliminar a Sporting Cristal por 1-0.

dirige al Red Bull Bragantino tras eliminar a Sporting Cristal por 1-0. ESPN y Disney+ transmiten el partido en vivo para México y Centroamérica desde las 16:00.