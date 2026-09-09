¿Juega Neymar Jr.? Las alineaciones de Santos vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026

Santos recibe al Atlético Mineiro este miércoles desde las 16:00 horas de la CDMX por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de conseguir un buen resultado en casa.
El Peixe no pasa por su mejor momento a pesar de estar entre los ocho mejores del certamen internacional, ya que fueron eliminados de la Copa de Brasil y en el torneo local no están en puestos de Copa por ahora.
Mineiro, por su parte, sí viene haciendo las cosas de la mejor manera con Eduardo Domínguez. En el torneo están en puestos de Sudamericana, pero además clasificaron a las semifinales de la Copa de Brasil, donde se medirán con Gremio.
Alineación de Santos vs. Atlético Mineiro
- Gabriel Brazao
- Igor Vinícius
- Willian Arão
- Luan Peres
- Gonzalo Escobar
- Gustavinho
- Christian Oliva
- Gabriel Bontempo
- Benjamín Rollheiser
- Gustavo Caballero
- Gabriel Barbosa
Alineación de Atlético Mineiro vs. Santos
- Gabriel Delfim
- Vitão
- Alan Franco
- Natanael
- Tomás Cuello
- Alexsander
- Kevin Castaño
- Renan Lodi
- Bernard
- Victor Hugo
- Reiner
Dónde ver EN VIVO a Neymar Jr. en Santos vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: canales de TV y streaming
En sintesis
- Santos y Atlético Mineiro disputan la ida de cuartos de la Copa Sudamericana.
- Eduardo Domínguez dirige al Atlético Mineiro, clasificado a semifinales de la Copa de Brasil.
- Gabriel Barbosa figura en la alineación titular del Santos para este encuentro.