¿Juega Neymar Jr.? Las alineaciones de Santos vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026

Los equipos brasileños se miden por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Santos recibe al Atlético Mineiro este miércoles desde las 16:00 horas de la CDMX por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de conseguir un buen resultado en casa.

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El Peixe no pasa por su mejor momento a pesar de estar entre los ocho mejores del certamen internacional, ya que fueron eliminados de la Copa de Brasil y en el torneo local no están en puestos de Copa por ahora.

Mineiro, por su parte, sí viene haciendo las cosas de la mejor manera con Eduardo Domínguez. En el torneo están en puestos de Sudamericana, pero además clasificaron a las semifinales de la Copa de Brasil, donde se medirán con Gremio.

Alineación de Santos vs. Atlético Mineiro

Gabriel Brazao

Igor Vinícius

Willian Arão

Luan Peres

Gonzalo Escobar

Gustavinho

Christian Oliva

Gabriel Bontempo

Benjamín Rollheiser

Gustavo Caballero

Gabriel Barbosa

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Alineación de Atlético Mineiro vs. Santos

Gabriel Delfim

Vitão

Alan Franco

Natanael

Tomás Cuello

Alexsander

Kevin Castaño

Renan Lodi

Bernard

Victor Hugo

Reiner

En sintesis