La 'Roja' y la 'Bicolor' se miden por el partido del tercer puesto, y esto es todo lo que hay que saber.

Sin poder aspirar a la gloria máxima, Chile y Perú se verán las caras en busca de la medalla de bronce del futbol masculino Sub-19, para no marcharse con las manos vacías. Se llevará a cabo el penúltimo partido de los Juegos Odesur 2026, y será ni más ni menos que el “duelo del tercer puesto” entre dos selecciones históricas de la región.

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La ‘Roja’ llega a este compromiso luego de quedar eliminada a manos de Paraguay en las semifinales del torneo, contra quien cayeron por un resultado de 1-0-. Del otro lado estará la ‘Bicolor’, que arriba a este último desafío del certamen tras quedar eliminada a manos de Argentina en semifinales, que los derrotó por 1-0 también.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Perú por los Juegos Odesur 2026?

El partido Chile vs. Perú se desarrollará este viernes 25 de septiembre, con sede en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s (Rosario, Argentina), por el partido del tercer puesto. El enfrentamiento por la medalla de bronce de estos Juegos Suramericanos 2026 arrancará a partir de las 10.00 hora local -10.00 hora Chile y 08.00 hora Perú-.

La cancha de Newell’s albergará el tercer puesto [Foto: Getty]

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¿Dónde ver EN VIVO Chile vs. Perú por los Juegos Odesur 2026?

El partido Chile vs. Perú será transmitido en directo para todo el suelo chileno por los canales de TVN, NTV y Canal 24 Horas en simultáneo. Por su parte, en todo el territorio peruano se podrá sintonizar en vivo por la señal Movistar Deportes. Además, en el medio local tendrá la cobertura de la cadena argentina TyC Sports.

A las pantallas mencionadas con anterioridad que pasarán el compromiso en cada uno de los países, hay que sumarle la plataforma que lo hará en todo el continente. El canal de YouTube “Juegos Suramericanos 2026” también permitirá seguir por allí el juego, dentro de una transmisión ininterrumpida de todo el día.

¿Cómo se jugará la gran final de los Juegos Odesur 2026?

La definición del título del futbol masculino Sub-19 quedará en el cruce entre Argentina y Paraguay. La ‘Albiceleste’ y la ‘Albirroja’, que quitaron del camino a Perú y Chile, se medirán este viernes en segundo turno, después del Chile vs. Perú del tercer puesto. La final por el título está programada para comenzar a las 15.00 hora Argentina.