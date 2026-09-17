Cienciano, uno de los ‘equipos sensación’ de esta temporada en el plano continental, quiere seguir escribiendo su historia en esta Copa Sudamericana 2026. Tras llevarse puesto a un argentino y a un brasileño, ahora va por un uruguayo: hoy visitará a Montevideo City Torque por el encuentro de vuelta de los cuartos de final.

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El conjunto peruano es recordado por las goleadas que le hizo en su cancha a Lanús (4-0) y a Botafogo (6-1), que fueron claves para eliminarlos en las dos fases anteriores. Sin embargo, en la ida de esta serie solo pudo ganarle 2-0 a los uruguayos en la altura, por lo que Montevideo City Torque se ilusiona con ser la excepción a la regla.

En aquel compromiso de ida de la llave, Cienciano se puso rápidamente en ventaja gracias a un gol de Cristian Souza a los 28 minutos del primer tiempo. Sin embargo, aunque parecía que podían llenarle la canasta, Torque solo recibió un tanto más, a los 42′ por parte de Maxi Amondarain. Así, los charrúas llegan con vida a la revancha.

Montevideo aguarda por Torque y Cienciano [Foto: AUF]

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El partido de vuelta de los cuartos de final de esta Copa Sudamericana 2026 tendrá lugar HOY jueves 17 de septiembre, en el Estadio Centenario de Montevideo. Montevideo City Torque y Cienciano se medirán frente a frente en busca de un lugar en semis a partir de las 18.30 hora CDMX (19.30 hora Perú y 21.30 hora Uruguay).

La transmisión de este enfrentamiento de carácter eliminatorio estará a cargo de la plataforma de streaming online de paga Disney+ Premium para México y todo Latinoamérica. En Uruguay y Perú, países a los que pertenecen Montevideo City Torque y Cienciano, los fanáticos también podrán seguir esta revancha copera por ese sitio internacional.

Adicionalmente, la grilla televisiva para suelo uruguayo y peruano marca que el choque de Copa Sudamericana 2026 se podrá ver en TV por medio de la pantalla de ESPN. En simultáneo al Torque vs. Cienciano se estará jugando también el Flamengo-IDV de Copa Libertadores, que irá en el mismo horario pero por la señal de ESPN 2.