El crack brasileño no aparece entre los once del 'Peixe' para el choque copero de hoy. La razón del caso.

Santos y Atlético Mineiro serán los equipos animadores del único partido del día en la Copa Sudamericana 2026, cuando se midan por el juego de ida de los cuartos de final. Vila Belmiro será el escenario del arranque de una llave top, donde un brasileño se meterá entre los mejores del continente y otro se quedará en el camino.

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En la antesala del enfrentamiento de esta noche, la noticia a destacar de la jornada es que Neymar Jr no jugará el partido de este miércoles. El capitán y figura del Santos será baja ante Atlético Mineiro, ausentándose tanto de la formación titular como del banquillo. El crack seguirá el encuentro desde las gradas del estadio.

Desafortunadamente, la salida del equipo del referente del Santos tiene que ver con problemas físicos, tal como le tocó padecer frecuentemente en los últimos años. Esta vez se trata de una lesión muscular de grado 2 en el recto anterior del muslo derecho, que lo margina del compromiso de ida de cuartos de final ante el Atlético Mineiro.

Neymar Jr sufrió esa lesión inesperada en el último encuentro de Santos ante Palmeiras del fin de semana pasado. Allí debió ser sustituido y los estudios arrojaron ese parte médico. Aunque no está confirmada su presencia, hay esperanza de que llegue a la revancha de la serie de Copa Sudamericana 2026 en condición de visitante.

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El momento de la lesión de Neymar [Foto: Getty]

Además del capitán Neymar Jr, Santos cuenta con otras dos bajas para el inicio de este mano a mano ante Atlético Mineiro: tampoco puede usar a Álvaro Barreal y Lucas Veríssimo. Con un contexto muy adverso, el ‘Peixe’ intentará salir lo mejor parado posible de un desafío de altísima complejidad en Vila Belmiro ante su público.

Lamentablemente, ni con su club ni con su selección Neymar pudo encontrar regularidad y continuidad de minutos en este 2026. En lo que va del año aún no pudo jugar 5 partidos seguidos, ya que siempre alguna molestia o lesión aparecía para fastidiarlo. Ahora, le tocó este episodio imprevisto que lo margina de un duelo crucial.