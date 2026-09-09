Dónde ver EN VIVO a Neymar Jr. en Santos vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: canales de TV y streaming

Santos y Atlético Mineiro se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Aquí te contamos qué canales de TV y plataformas de streaming transmitirán el partido y a qué hora verlo.

Santos y Atlético Mineiro se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Copa Sudamericana 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) y comienza a partir de las 16:00hs (Ciudad de México).

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Este compromiso marca una de las llaves más atractivas del certamen continental, donde Santos cuenta con Neymar Jr. como su gran referente ofensivo. El conjunto paulista busca pegar primero como local para encaminar la eliminatoria ante un siempre peligroso Galo.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Santos y Atlético Mineiro de este miércoles 9 de septiembre por la Copa Sudamericana se puede ver en México vía streaming online a través de Disney+ Premium.

México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fanatiz

beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fanatiz España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Santos de Neymar Jr. llega golpeando la mesa internacionalmente tras meterse entre los ocho mejores de la competición. Apoyado por su afición en Vila Belmiro, el Peixe tiene como meta principal sacar una ventaja considerable antes de definir la serie como visitante.

Por su parte, Atlético Mineiro se presenta como un rival de máximo nivel en torneos sudamericanos. El Galo confía en su orden táctico y poderío físico para frenar los embates del astro brasileño y conseguir un resultado favorable de cara al choque de vuelta.

En sintesis

Santos y Atlético Mineiro juegan este miércoles por los cuartos de la Copa Sudamericana.

juegan este miércoles por los cuartos de la Copa Sudamericana. Neymar Jr. lidera la ofensiva del Santos en el Estadio Vila Belmiro a las 16:00hs.

lidera la ofensiva del Santos en el Estadio Vila Belmiro a las 16:00hs. Disney+ Premium transmitirá el encuentro en vivo y vía streaming para todo México.