A un año de la Copa del Mundo, la Selección Argentina transita una etapa de transición entre la ‘Vieja Guardia’ de jugadores más experimentados y con trayectoria en la escuadra nacional y la nueva camada de futbolistas jóvenes que se están insertando de a poco en el equipo que representa a todo el país sudamericano.

Al retiro de Ángel Di María en la pasada Copa América, se le sumó que este jueves ante Venezuela Lionel Messi jugó su último partido en su suelo natal, ya que hasta el Mundial la ‘Scaloneta’ no volverá a jugar allí ningún compromiso oficial y luego del mismo acabará su ciclo en la Mayor, tras más de dos décadas vistiendo esos colores.

La leyenda argentina terminó entre lágrimas luego de la goleada 3-0 de la ‘Albiceleste’ ante la ‘Vinotinto’, y confirmó el inminente cierre de su era en el seleccionado. Sin embargo, de manera inesperada otro protagonista lanzó una revelación que descolocó a todos los presentes en el Estadio Monumental, ya que Messi no sería el único en despedirse.

Nicolás Otamendi también dijo adiós ante Venezuela. El zaguero central del Benfica y quinto jugador con más presencias en la historia de la Selección Argentina confesó en rueda de prensa después del partido, que no volverá a jugar en territorio albiceleste nuevamente pero que no lo contó antes para no correr los flashes sobre Lionel Messi.

“Yo en lo personal también, si no hay ningún encuentro oficial acá en Argentina también es mi último partido y lo disfruté al máximo este show, necesitaba terminar de esta manera; contentísimo, feliz porque quería terminarlo de esta manera, disfrutándolo de esta manera, con la gente y con mi familia que es la que siempre está y la verdad que muy feliz por eso”, se sinceró el defensor que viene de cumplir 37 años de edad y que también se despedirá en la Copa del Mundo.

“Leo se merece todo porque es el mejor jugador de la historia por lejos. Argentina es esto, te llena de emoción jugar en esta cancha y con nuestra gente, la gente vino y se acercó con este frío y todo, había muchos chicos, contentísimo de que ellos puedan disfrutar de este momento también. Es todo muy lindo, fueron muchos años, el ‘enano’ sabemos cómo vive el fútbol, como nos representa en cualquier parte del mundo, y este grupo nos ha acompañado muchísimo, nos ha ayudado también a levantar y a ganar trofeos, y es más que meritorio“, se explayó Otamendi, que mantuvo el perfil bajo para dejar los focos en el capitán del seleccionado.

El Mundial 2026 no sólo será muy especial para Argentina por la defensa del título y la búsqueda del bicampeonato, sino también porque serán semanas de momentos emotivos, con varias partidas y despedidas que erizarán la piel y pondrán melancólicos a sus fanáticos. ¿Podrá el equipo de Lionel Scaloni darles una alegría y decirles adiós con otro trofeo?

