En su despedida: el golazo de Messi en Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias CONMEBOL

El capitán de la 'Albiceleste' anotó un tanto de antología en su posible último partido en Argentina con la Selección.

Por Martín Zajic

Messi la picó y anotó el 1-0 de Argentina ante Venezuela.

En su última presentación en su tierra natal, Lionel Messi le regaló a la afición una jornada inolvidable: todos los fanáticos pagaron su boleto para ver al ’10’ por última vez, y la ‘Pulga’ se los devolvió con una anotación extraordinaria para convertir el primer tanto de la Selección Argentina en la noche del Estadio Monumental, en Buenos Aires.

En el encuentro correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, el capitán de la ‘Scaloneta’ convirtió el 1-0 de su equipo ante Venezuela, con una notable definición. En un desarrollo del juego que venía trabado y con más roce e infracciones que futbol, el delantero cambió el partido y puso en ventaja a los locales.

Después de un fantástico pase de Leandro Paredes por detrás de la última línea de Venezuela, Julián Álvarez quedó mano a mano con el portero, pero en lugar de definir optó por gambetear y asistió a Leo que picó el balón por encima del arquero Romo, para abrir el marcador en la cancha de River Plate y hacer delirar a la fanaticada albiceleste.

Con esta nueva conquista, Lionel Messi alcanzó una marca récord en su seleccionado: llegó a 20 años consecutivos convirtiendo goles con Argentina. El año pasado había marcado seis, pero en este 2025 en los primeros meses no había tenido la fortuna de romper la red cuando le tocó jugar (también se había perdido un par de encuentros por lesión).

Este gol de su capitán, además, le permite a la ‘Scaloneta’ estirar a ¡11 puntos! la ventaja en la cima de la tabla de las Eliminatorias CONMEBOL: queda con 38 unidades, y su más inmediato perseguidor es Uruguay, con 27 puntos. Lógicamente, a falta de una jornada para el cierre, ya aseguró la clasificación al Mundial y el liderato definitivo del certamen.

¿Por qué es el último partido de Lionel Messi en Argentina?

El compromiso entre Argentina y Venezuela tiene ese condimento especial dado que se espera que el atacante se retire del seleccionado tras la Copa del Mundo de México-EEUU-Canadá, antes de lo cual no habrá nuevos desafíos para el elenco albiceleste en su propio país. De este modo, esta sería la última ocasión para los simpatizantes de ver a su genio en el campo.

