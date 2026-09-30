Un popular réferi del continente fue designado para el duelo del 'prime-time' de este miércoles.

El Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario de un atrapante compromiso este miércoles 30 de septiembre, cuando Argentina se vea las caras ante sus pares de Bolivia. Ambos seleccionados sudamericanos comienzan el camino de cuatro años hacia la próxima Copa Mundial de la FIFA con nuevas ilusiones y equipos renovados.

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El partido de hoy será un amistoso internacional, pero no tendrá carácter de amistoso pues nadie querrá regalar nada y todos los jugadores buscarán ganarse el puesto. Por ello, se designó a uno de los mejores jueces de CONMEBOL para que lleve las riendas del encuentro y que el foco vaya solo al desarrollo del mismo y no a otra cosa.

Para impartir justicia esta noche en Argentina, el colombiano Jhon Ospina será el árbitro principal del amistoso entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Verde’. Nacido en la ciudad de Armenia, en Quindió, al oeste de Colombia, el réferi tiene 34 años de edad y es bastante joven para el recorrido que lleva. Este miércoles tendrá un gran desafío en Córdoba.

El joven Ospina, responsable de Argentina-Bolivia [Foto: Getty]

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El encargado del amistoso internacional debutó en Primera División a sus 24 años, en marzo del 2017, y desde entonces ha construido una carrera intachable en el arbitraje. Es árbitro internacional FIFA desde 2019, a partir de lo cual le ha tocado dirigir en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América y otros torneos continentales.

Una curiosidad de Jhon Ospina es que es licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes, título conseguido académicamente en la Universidad del Quindío en el 2016. Además, también estudió Gestión y Dirección Deportiva y también Lenguas Modernas, aunque no llegó a graduarse ya que se abocó luego de lleno al arbitraje.

Junto a Jhon Ospina, la terna arbitral de Argentina vs. Bolivia la completan otros tres colombianos: Miguel Roldán y Roberto Padilla (asistentes) y Carlos Ortega (cuarto árbitro). Cabe recordar que al tratarse de un amistoso internacional de CONMEBOL no se utilizará el VAR y la tecnología, por lo que todo quedará a decisión del réferi.