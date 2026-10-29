El experimentado enganche del 'Verdolaga' no aparece en la convocatoria del local y es noticia.

Atlético Nacional buscará ratificar su gran actualidad en el futbol colombiano, que lo mantiene mirando a todos desde arriba en el Clausura 2026 de la Liga Dimayor. Para sostenerse en lo más alto del campeonato y sacar diferencias como puntero, tendrá que vencer a Independiente Santa Fé esta noche en un partidazo.

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El ‘Verdolaga’ marcha líder con 32 puntos en esta campaña, producto de diez victorias, dos empates y apenas tres derrotas en sus quince presentaciones. Enfrente tendrá un rival que llega con cuatro puntos, pero que querrá ganarle y recortar distancias en la tabla. Todo eso sumado a la gran rivalidad entre estos equipos.

De cara al ‘Clásico’ de este jueves en el Estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional sufrirá una baja importante: la de Edwin Cardona. El experimentado enganche no aparece en la lista de convocados del dueño de casa para el duelo ante Independiente Santa Fé. Hoy no verá minutos ni siquiera ingresando como recambio.

Nacional sale sin Cardona en Medellín [Foto: Getty]

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El talentoso volante ofensivo del ‘Rey de Copas’ no estará disponible esta noche puesto que debe cumplir una fecha de suspensión impuesta por el Comité Arbitral. Si bien no recibió tarjeta roja en el último partido de Atlético Nacional, sí llegó a la quinta amonestación y por lo tanto quedó inhabilitado para jugar este partido.

Para Atlético Nacional se trata de una pérdida lamentable ya que Edwin Cardona venía de convertir goles en sus últimos tres juegos con el equipo en esta Liga Dimayor. Le marcó primero a Boyacá Chico, luego a Deportivo Pasto y después a Independiente Medellín. Ahora, ante Independiente Santa Fé, no podrán contar con él.

Con la ausencia de Edwin Cardona, esta es la formación que eligió el cuerpo técnico de Atlético Nacional para recibir a Independiente Santa Fé por el Clausura 2026: Luis Marquínez; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Elías Cabrera, James Rodríguez, Juan Manuel Rengifo; Andrés Sarmiento.

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