Uno de los jugadores colombianos que es muy recordado en la Liga MX, es sin duda, Edwin Cardona, su paso por equipos como Rayados de Monterrey, Xolos de Tijuana y Pachuca lo pusieron en el radar del futbol mexicano y aunque no en todos los clubes dejó su mayor esfuerzo, sí tuvo genialidades que se le han reconocido.

Sin embargo, tras un discreto paso por Racing, ahora juega en su propio país con Atlético Nacional, quienes este sábado se midieron ante Bocayá Chicó en la Jornada 1 de la Primera A en Colombia. En la goleada de 4-0 que consiguió el equipo de “Crackdona” hizo un gol que seguramente en esta fecha ya es digno del Premio Puskás.

Golazo de Edwin Cardona

Y es que es una de las anotaciones de las que se habló este fin de semana, corría el minuto 54 del encuentro, cuando ya el equipo iba un 1-0 a favor apareció Edwin, quien recibe el balón un poco atrás de mitad de la cancha y se toma la libertad de soltar un potente disparo de pierna derecha, hizo una bombita y se metió al arco.

Emiliano Denis, el arquero de Bocayá, sólo intentó alzar los brazos y ya nada pudo hacer, lamentándose porque era imposible de atajar y quedando impresionado de lo que ha logrado. Así fue como se logró el segundo tanto de la escuadra local en su primer encuentro de la temporada dando muestra de que sigue con buen futbol.

Esta anotación está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales, muchos aseguran que precisamente podría volver a ser ese jugador que fue a inicios del 2025 y que podría repuntar de nueva cuenta su carrera por lo hecho con esta anotación, aunque todavía falta un largo recorrido de la temporada para saberlo.

En síntesis

