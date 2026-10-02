Jaminton Campaz se quedó con las ganas de ser futbolista azulcrema desde el momento en que se cayó el pase de Brian a Europa. Para muchos, todo había sido una montada periodística, pero ahora el protagonista reconoció todo lo del América. El extremo colombiano rompió el silencio sobre aquella oportunidad que no pudo concretarse.

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En las últimas horas, Gibrán Araige reveló que tuvo una plática con el jugador, a partir de la cual sacó conclusiones de las negociaciones con Rosario Central. La misma tuvo lugar en el amistoso de la semana pasada entre México y Colombia, siendo este último país al que representa Jaminton Campaz. Luego de ese juego se dio aquel encuentro.

El periodista de la TV reconoció en su último video en YouTube que el propio colombiano admitió que quedó a un paso de fichar en Coapa. Aunque en principio el delantero no quiso tener una entrevista grabada, no tuvo problema en contarle al reportero la realidad. Jaminton Campaz fue sincero sobre los sucesos acontecidos.

Campaz no pierde la esperanza de ser americanista [Foto: Getty]

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En base al cronista de TUDN, Jaminton Campaz confesó en torno a su pase al América en verano: “Estuve muy cerca, a nada, pero ojalá en un futuro pueda llegar”. En su momento también se había confirmado que el futbolista estaba presionando a Rosario Central para que aceptase las ofertas, pero su club no dio el brazo a torcer.

“Volteó y muy amablemente se acercó conmigo. Me presenté y le comenté que tenía muchas ganas de platicar de su viva voz qué había pasado con la oferta del América. Lo primero que me dijo fue ‘no puedo dar entrevistas’ y le dije ‘no te preocupes, no estoy buscando ninguna entrevista, es platicar tú y yo sobre ello’. Ahí me respondió: ‘muuuuy cerca, estuve a nada, lamentablemente no se concretó pero ojalá que en un futuro pueda llegar’. Es decir que tiene el deseo, él todavía no quita el dedo del renglón. Me lo dijo muy sincero, eso te habla de sus ganas. Le pregunto cuál era la duración de su contrato y me dijo ‘yo tengo contrato todavía por un año y medio o dos’. Me dijo ‘ojalá, a mí me encantaría’…“, se explayó Gibrán Araige.

De esta manera, está todo dicho de cara al futuro y al mercado de fichajes de invierno de la Liga MX. Si el América vuelve a interesarse, sabe que contará con la voluntad del ‘Bicho’, que ya es la segunda vez que expresa su deseo de fichar en las Águilas. Por supuesto, todo estará sujeto a la venta de uno de sus delanteros en la próxima ventana de transferencias…