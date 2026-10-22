¿Juega Marcos Rojo? Las alineaciones de Flamengo vs. Estudiantes de la Plata por la Copa Libertadores 2026

Este jueves 22 de octubre de 2026 se define al primer finalista de la CONMEBOL Libertadores 2026. Flamengo recibe a Estudiantes de La Plata en la mítica cancha del Estadio Maracaná a partir de las 18:30 hs (tiempo del centro de México) en la revancha de la semifinal.
El encuentro de ida disputado en el Estadio UNO finalizó con un apretado empate 0-0, por lo que la serie se encuentra completamente abierta. El vencedor de esta eliminatoria sellará su boleto a la gran final continental, mientras que en caso de mantener la igualdad, el pase se resolverá directamente desde los tiros de penal.
La gran novedad en el cuadro visitante pasa por la situación del experimentado defensor Marcos Rojo. Luego de que el TAS aceptara la medida cautelar presentada por la dirigencia del ‘Pincha’, el central quedó oficialmente habilitado para disputar el certamen internacional. Ante esta resolución, todo apunta a que el entrenador Alexander ‘Cacique’ Medina apostará por la titularidad y jerarquía de Rojo en la zaga central buscando la hazaña en Río de Janeiro.
Por su parte, el Mengão de Leonardo Jardim saltará al campo de juego con su arsenal estelar comandado por Lucas Paquetá, Samuel Lino y Bruno Henrique en la ofensiva.
La alineación de Flamengo
- Agustín Rossi
- Emerson Royal
- Leonardo Rech Ortiz
- Léo Pereira
- Alex Sandro
- Erick Pulgar
- Saúl Ñíguez
- Jorge Carrascal
- Lucas Paquetá
- Samuel Lino
- Bruno Henrique Pinto
La alineación de Estudiantes de La Plata
- Fernando Muslera
- Eros Mancuso
- Santiago Núñez
- Marcos Rojo
- Gastón Benedetti
- Ezequiel Piovi
- Alexis Castro
- Baltasar Rodríguez
- Tiago Palacios
- Joaquín Tobio Burgos
- Guido Carrillo
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En sintesis
- Flamengo y Estudiantes juegan hoy la semifinal de vuelta de la Libertadores 2026.
- Marcos Rojo quedó habilitado por el TAS para ser titular con Estudiantes.
- El partido de ida finalizó con un empate 0-0 en el Estadio UNO.