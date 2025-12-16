Una de las imágenes polémicas de la Final de la Liga MX entre Tigres y Toluca fue la lamentable acción de Juan Pablo Vigón y es que el jugador de los felinos se fue en contra del juvenil Oswaldo Virgen, quien estaba a punto de tirar un penal decisivo para que los Diablos Rojos perdieran el campeonato, pero no fue así y el futbolista tuvo que aguantar.

Y es que Vigón fue captado en imágenes burlándose del juvenil, puesto que el plan era intimidarlo para que fallara el penal que les diera el título a los de la UANL, puesto que había sido precisamente el jugador del equipo regio quien ya había cobrado a favor de su escuadra y sólo esperaba que alguien poco experimentado errara.

Sin embargo, no fue así y el futbolista concretó la jugada de manera correcta mandando el partido a esa “muerte súbita” tan eterna. Total, que después de que salieran campeones los Diablos Rojos, el jugador de Tigres se fue en contra de un jugador de Toluca, por lo que terminaron calentándose los ánimos y ahí ya no le pareció la respuesta.

¿Vigón pidió disculpas a Virgen?

Pero fue este martes cuando Récord dio a conocer que Vigón se arrepintió un poco de lo que hizo y fue a felicitar a Virgen a los vestidores después de conseguir el campeonato. El problema aquí es que no fue a disculparse por lo que hizo, que de cierta manera ofendió a uno de los rivales, de menos logró ese gesto con el muchacho.

Vigón terminó con castigo

El tema aquí es que tanto Vigón como Franco Romero recibieron un castigo y hoy que se dieron a conocer las sanciones de la Comisión de Árbitros de detalló que ambos fueron expulsados, por lo que el primer partido del Clausura 2026 no podrán disputarlos, aunque en el caso de Juan Pablo le perdonaron el hecho con el juvenil.

En síntesis

Durante la muerte súbita de la tanda de penales, Vigón intentó desestabilizar emocionalmente al juvenil de 20 años:

