Los históricos del cuadro altiplánico no aparecen en la planilla de la visita para hoy. ¿Qué les ocurrió?

Luego de la derrota de hace algunos días ante Paraguay, la Selección de Bolivia buscará dar la sorpresa y vencer a Argentina, vigente campeona del continente. La ‘Verde’ viene de haberse quedado en la puerta de entrar a un Mundial, y ahora tendrá que trabajar duro para clasificar al siguiente. Este miércoles, su segunda prueba de fecha FIFA.

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A falta de un rato para el arranque del partido, Oscar Villegas confirmó la formación de Bolivia para enfrentar a Argentina con varias modificaciones sustanciales. Ahora bien, muchos usuarios reclamaron por Carlos Lampe y Marcelo Moreno Martins, que no aparecen ni entre los titulares ni entre los suplentes para el encuentro.

Aunque gran parte de los espectadores no tenía total conocimiento, lo cierto es que los dos históricos fueron ‘retirados’ de la escuadra nacional por el cuerpo técnico actual. Si bien ninguno de los dos había anunciado su despedida definitiva de la Selección de Bolivia, ni Carlos Lampe ni Marcelo Moreno Martins tuvieron la decisión.

Bolivia nunca olvidará a Lampe y Moreno Martins [Foto: FBF]

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En el caso de Carlos Lampe, es actualmente el guardameta de Bolívar, uno de los equipos más importantes e históricos que tiene la Liga Boliviana en Primera División. Si bien el portero se mostró a disposición de su país, el entrenador Oscar Villegas optó por convocar a otros goleros más jóvenes para darle lugar a los talentos del futuro.

Por el lado de Marcelo Moreno Martins, actualmente decidió colgar los botines y abandonar la actividad luego de no haber sido tenido en cuenta por el estratega de la ‘Verde’. El delantero ya se había retirado previo al Mundial, pero volvió a jugar con la esperanza de que se le cumpla ese sueño, no se dio y acabó por volver a su decisión original.

Sin Lampe ni Moreno Martins, esta es la alineación confirmada de Bolivia para visitar a Argentina este miércoles en el marco de un amistoso internacional: Viscarra; Rocha, Arroyo, Morales, Torrez, Fernández; Cuéllar, Robson, Vaca; Maraude y Terceros. Con estos once, intentarán pegar el batacazo ante la ‘Albiceleste’ en la ciudad de Córdoba.