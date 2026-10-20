¿Qué pasa si Boca Juniors gana, empata o pierde ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026?

Solo unos pocos escenarios quedan restantes para que el Xeneize pueda llegar a la final de la Copa Sudamericana en 2026.

A partir de las 18:30 horas (tiempo del centro de México), Boca Juniors visitará a Vasco da Gama para disputar el choque de vuelta correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro tendrá como escenario el histórico Estadio Maracaná en territorio brasileño, donde el conjunto local buscará hacer valer la localía para inclinar la balanza en su favor.

Publicidad

El cuadro xeneize salta a la cancha con la encomienda de remontar el 0-1 encajado en La Bombonera el pasado martes. Al minuto 25, Adson remató de cabeza un servicio enviado por Andrés Gómez para firmar la única anotación del cotejo, mientras que el atacante colombiano vería la tarjeta roja al minuto 64 tras encarar y empujar al árbitro central.

Durante el fin de semana, Boca Juniors logró recomponer el ánimo al remontar un marcador adverso e imponerse 2-1 ante Talleres de Córdoba en La Bombonera, resultado que le permitió sostener un invicto de 12 compromisos dentro del torneo argentino.

Vasco, en contraparte, se presenta a este duelo tras sufrir un tropiezo por la mínima diferencia ante el Sao Paulo en calidad de visitante dentro del Brasileirao. En dicho compromiso, el estratega Pedro Emanuel decidió no dosificar piezas y utilizó a siete titulares que vieron acción frente a Boca, sufriendo además la baja por lesión de Paulo Henrique, por lo que no dispondrá de dos elementos clave entre la suspensión de Gómez y la molestia del lateral brasileño.

Publicidad

El colegiado Piero Maza le mostró dos amarillas de manera consecutiva a Andrés Gómez.

¿Qué pasa si Boca gana ante Vasco?

En caso de que Boca amarre la victoria, la diferencia en el marcador determinará si concreta el boleto a la siguiente ronda. Al no contemplarse el criterio de desempate por gol de visitante, una victoria xeneize por margen de un tanto igualará el global 1-1 y enviará la definición de forma directa a la tanda de penales, sin disputar tiempos extra.

Si la victoria de Boca Juniors se concreta por una diferencia de dos anotaciones o más, el conjunto argentino sellará su pase directo a la gran final de la Copa Sudamericana, revirtiendo el resultado adverso registrado en la ida.

Publicidad

¿Qué pasa si Boca empata ante Vasco?

Si Boca termina en tablas frente a Vasco da Gama sobre el césped del Maracaná, el cuadro xeneize quedará eliminado de manera automática. Al arrastrar la desventaja de 0-1 en el global, la igualdad en los 90 minutos resultará insuficiente para alterar el destino de la eliminatoria.

¿Qué pasa si Boca pierde ante Vasco?

En el escenario de una derrota ante Vasco da Gama, Boca Juniors consumará su eliminación de la Copa Sudamericana, otorgándole el boleto a la final al conjunto brasileño. Este desenlace extendería la sequía del club en la órbita internacional, certamen en el que no levanta un trofeo desde la obtención de la Recopa Sudamericana 2008.

En síntesis

Boca Juniors visita a Vasco da Gama en semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

visita a Vasco da Gama en semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Boca Juniors necesita ganar por dos goles para clasificar a la final directo.

necesita ganar por dos goles para clasificar a la final directo. Vasco da Gama avanza a la final de la copa con el empate.