Este es el panorama que se le presenta a los 'Celestes' en el partido de vuelta de la serie internacional.

Montevideo City Torque tiene todas las de perder este miércoles, pero irán a por otra remontada para la historia en esta Copa Sudamericana 2026. El cuadro ‘revelación’ de Uruguay buscará dar vuelta la semifinal ante Atlético Mineiro, eliminarlo y clasificar a la final. Se viene una revancha muy apasionante en el Estadio Centenario.

Publicidad

Los ‘Celestes’ vienen de llevarse un golpe duro en el juego de ida de la serie que se disputó en Brasil, y se traen una desventaja por 3-0 a la vuelta contra Atlético Mineiro. A favor del elenco charrúa, el encuentro decisivo por la clasificación lo jugarán en casa y con el apoyo de su público, y juntos mantendrán viva la ilusión de la hazaña.

Bajo estas circunstancias, este es el escenario de Torque: para poder clasificar directo a la final, deberán ganar por cuatro goles de diferencia este partido de vuelta. Con un 4-0, 5-1 u otro tipo de marcadores con esa ventaja ante Mineiro, el Montevideo City obtendría su pasaje a la definición del título de esta Copa Sudamericana 2026.

En este sentido, vale mencionar que si gana por tres goles, la semifinal se irá a una tanda de penales. Un 3-0, 4-1 o 5-2 a favor del Montevideo City Torque en la revancha igualaría el resultado global de la serie, obligando a desempatar la llave. En esta ronda no existe el “gol de visitante doble” ni tampoco está reglamentada una posible prórroga.

Publicidad

Contrariamente para el Montevideo City Torque, si gana por uno o dos goles, si empata o si pierde, quedará eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en estas semifinales. Atlético Mineiro llega a Uruguay con un plan de partido para resistir y sostener el resultado del juego de ida, cerrando todos los espacios para evitar encajar goles.

Torque sufrió en la ida y debe remontar [Foto: Getty]

El antecedente que ilusiona a Montevideo City Torque ante Atlético Mineiro:

El sueño de los ‘Ciudadanos’ se redobla con el recuerdo de la remontada ante Cienciano en cuartos de final. En la instancia anterior de esta Copa Sudamericana 2026, los uruguayos habían perdido 2-0 en Perú y lo dieron vuelta con un 3-0 en la vuelta de local. Ahora, tendrá una tarea aún más difícil por el marcador más abultado y la jerarquía del rival.