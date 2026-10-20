En esta nota te explicamos qué dice el reglamento de un hipotético empate en la serie de semifinales.

La Copa Sudamericana 2026 entregará un evento muy ansiado esta noche en Río de Janeiro, cuando se vean las caras Vasco Da Gama y Boca Juniors, en un choque decisivo. Ante una multitud en las tribunas, se celebrará la revancha de la primera semifinal de la competencia, que decretará el clasificado al juego por el título del torneo.

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Los dos contendientes se juegan mucho este martes en el Maracaná, no solo el orgullo y las ganas de darle una alegría a la afición: hay en disputa un boleto a la gran final. Aquel que se imponga en el resultado global de la serie de esta Copa Sudamericana 2026 podrá meterse entre los dos aspirantes al trofeo que da la CONMEBOL.

En el duelo de ida de esta semifinal del certamen, los brasileños tomaron la ventaja por 1-0 tras el triunfo por la mínima ante los argentinos en el estadio de Boca Juniors. En este partido de vuelta, Vasco Da Gama buscará sostener la diferencia conseguida en aquel encuentro inicial y sellar su pasaje al último juego de esta edición.

A raíz de ese resultado en el primer cruce de la serie, un triunfo de Vasco Da Gama o un empate esta noche le da la clasificación al ‘Gigante da Colina’ ante su público. Sin embargo, si Boca gana la vuelta por la mínima igualará la serie y llevará la llave de Copa Sudamericana 2026 a un desempate que definirá quién de los dos clasifica.

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Vasco y Boca dejarán todo en la cancha [Foto: Getty]

De acuerdo a la reglamentación de CONMEBOL, si Vasco Da Gama y Boca terminan con la serie igualada, la semifinal se definirá a través de una tanda de penales. Para ayudar con el agitado calendario de los equipos participantes, la Copa Sudamericana 2026 no impone el desarrollo de un alargue en esta instancia del certamen.

En este sentido, vale aclarar que no existe más la regla del “gol de visitante” como sucedía en otros años en los torneos de esta Confederación. En caso de que Boca Juniors gane por un gol de diferencia, sin importar el resultado, todo se irá a penales. Si vence a Vasco Da Gama por mayor diferencia, clasificará directamente a la final.