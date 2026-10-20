Para un choque clave en Brasil, el cuadro 'azul y oro' no tendrá a su capitán en el once. El motivo.

Boca Juniors no quiere quedarse en la puerta de la definición de uno los títulos de la temporada y para ello buscará el triunfo en la vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Xeneize’, de gran segundo semestre de año, quiere repetir las buenas sensaciones recientes y lograr la clasificación a otra cita decisiva por la gloria.

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Para el elenco argentino el desafío será doble: no solo tiene que ir a un contexto hostil en Brasil sino que debe ganarle sí o sí a Vasco Da Gama ya que perdió la ida en casa. Su rival se hizo fuerte en Buenos Aires una semana atrás, y ahora el conjunto azul y oro está obligado a conseguir una victoria para seguir en carrera en el certamen.

En la búsqueda de la remontada en Río de Janeiro, Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca Juniors, pondrá lo mejor que tiene y saldrá con todos sus titulares ante Vasco Da Gama. Sin embargo, en la formación hay un gran ausente: Leandro Paredes, que no firmó planilla como uno de los que jugará desde el arranque hoy en el Maracaná.

Si bien en la previa se rumoreaba con que pudiese ser de la partida en la vuelta de semifinales, el capitán xeneize irá al banco de suplentes tras la charla técnica de hace minutos. Eso sí, Leandro Paredes con casi toda seguridad sumará minutos en Boca Juniors esta noche ante Vasco Da Gama, pero ingresando como uno de los relevos.

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Aunque lo aguardaron hasta última hora, lo cierto es que el volante aún no se encuentra completamente recuperado de su lesión y por ello no será arriesgado este martes. El emblema de Boca Juniors viene de arrastrar un desgarre de grado 2, por lo que se perdió la ida y llegaba muy con lo justo a la vuelta de la Copa Sudamericana 2026.

Paredes venía mirando a Boca de afuera [Foto: Getty]

La lesión de Leandro Paredes se produjo hace diez días y el diagnóstico señalaba una ausencia de varias semanas. Sin embargo, por el contexto decidió anticiparse y viajar con el equipo a Brasil para esta revancha de semifinales. Si Boca Juniors ve que no puede con Vasco Da Gama, su referente saltará a la cancha un rato para ayudar.

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Ante la suplencia de Paredes, Rodolfo Arruabarrena escogió a Rodrigo Battaglia como su reemplazo, que acompañará a Ascacíbar y Delgado en la mitad de la cancha. Battaglia viene de regresar recién el partido pasado luego de varios meses de baja por un rotura de ligamentos, pero rápidamente le toca hacer frente a un gran desafío.