¡Se levanta el telón en Uruguay! Tras la clasificación de Boca Juniors del día de ayer, la Copa Sudamericana 2026 aguarda por la definición del equipo finalista que falta. Montevideo City Torque recibirá esta tarde a sus pares de Atlético Mineiro, dentro de lo que será el juego de vuelta de la segunda semifinal de esta nueva edición.
¿Juega Fred en Torque vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamérica 2026?
Desafortunadamente para los ‘Galos’, Fred se encuentra descartado para esta revancha de semifinales ante el Montevideo City Torque. El mediocampista brasileño no se recuperó a tiempo de su desgarre en el muslo y quedó fuera de la convocatoria para hoy. Así, el referente del equipo de Domínguez apoyará del lado de afuera.
Para el conjunto brasileño, la ventaja de tres goles conseguida en la ida ayuda a ‘tapar’ los problemas de plantilla con tantas bajas. La visita cuenta con una enfermería de ¡seis jugadores no disponibles! por distintas lesiones. Everson, Ruan Tressoldi, Gustavo Scarpa, Fred, Thiago Borbas y Mateo Cassiera, los ausentes para hoy.
Atlético Mineiro, sin Fred contra Torque [Foto: Getty]
La alineación confirmada de Montevideo City Torque ante Atlético Mineiro:
- Franco Torgnascioli.
- Eduardo Aguero.
- Kevin Silva.
- Gary Kagelmacher.
- Facundo Silvera.
- Pablo Siles.
- Gonzalo Montes.
- Diogo Guzmán.
- Franco Pizzichilo.
- Esteban Obregón.
- Salomón Rodríguez.
DT: Marcelo Méndez.
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La alineación confirmada de Atlético Mineiro ante Montevideo City Torque:
- Gabriel Delfim.
- Alan Franco.
- Lyanco.
- Vitao.
- Renan Lodi.
- Kevin Castaño.
- Maycon.
- Victor Hugo.
- Bernard.
- Tomás Cuello.
- Reinier.
DT: Eduardo Domínguez.