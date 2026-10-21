Entérate de qué modo sintonizar la transmisión de la segunda semifinal del certamen de CONMEBOL.

El Estadio Centenario será el anfitrión de un enfrentamiento imperdible cuando Montevideo City Torque y Atlético Mineiro se reencuentren en el partido decisivo. Tras el abultado resultado del primer cruce de la serie, esta tarde se celebrará el encuentro de vuelta de la segunda semifinal de esta Copa Sudamericana 2026.

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En el primer compromiso de esta llave internacional, los ‘Galos’ se impusieron por 3-0 en Brasil, consiguiendo de esta manera una importante ventaja de cara a la revancha. Bernard, Reinier y Thiago Borbas convirtieron los goles del equipo de Eduardo Domínguez, que buscará sellar la clasificación en su visita de hoy a tierras charrúas.

¿A qué hora juegan Torque vs. Mineiro por la Copa Sudamericana 2026?

El duelo entre los ‘Celestes’ y los ‘Galos’ se llevará a cabo HOY miércoles 21 de octubre, en el Estadio Centenario de Montevideo, donde los uruguayos ejercen su localía. El partido de vuelta de esta semifinal de la Copa Sudamericana 2026 iniciará a partir de las 16.00 horas del Centro de México (19.00 hora Uruguay, Brasil y Argentina).

Mineiro goleó en la ida en Brasil [Foto: Getty]

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¿Dónde ver EN VIVO Torque vs. Mineiro por la Copa Sudamericana 2026?

En televisión, la revancha entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro no tendrá transmisión en México. En Uruguay y en Argentina, el encuentro de semifinales será transmitido por TV a través de las señales de DSports y ESPN. Por su parte, en Brasil contará con la cobertura en directo de las pantallas de ESPN y Canal GOAT.

En forma online, el duelo entre los de Marcelo Méndez y Eduardo Domínguez irá por Disney+ Premium en México, al igual que en Uruguay, Argentina y Brasil. En Uruguay y Argentina, además, el juego tendrá transmisión de streaming de DGo, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN. En Brasil también lo pasará el Youtube de SBT.