El Estadio Monumental de River Plate será el anfitrión de un muy atractivo encuentro de Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026, cuando en Buenos Aires se vean las caras Argentina y Venezuela, por el compromiso correspondiente a la 17° jornada de la competición preparatoria. A continuación, entérate cómo ver el partido desde México y todo Latinoamérica.

¿Cómo llegan Argentina y Venezuela al juego de Eliminatorias Sudamericanas?

La ‘Albiceleste’ alcanza esta instancia ubicada en la 1° posición de la tabla del torneo, con 35 unidades, y en su última presentación igualó 1-1 con Colombia como local. Por su parte, la ‘Vinotinto’ se encuentra en el 7° lugar del certamen, con 18 puntos, y en su pasada actuación cayó por 2-0 ante Uruguay fuera de casa.

Los dirigidos por Lionel Scaloni ya se han clasificado a la Copa del Mundo con varias fechas de anticipación, mientras que el conjunto liderado por Sergio Batista todavía no ha sacado pasaje y se coloca en puesto de Repechaje. ¿Podrá Venezuela dar el batacazo y dar un paso importante hacia el Mundial del año próximo?

Publicidad

Publicidad

Messi se despide del Monumental por Eliminatorias [Foto: Getty Images]

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido Argentina vs. Venezuela se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre, con sede en el Estadio Monumental, a partir de las 17.30 horas del Centro de México, por la continuidad de la jornada 17 de las Eliminatorias CONMEBOL camino al Mundial 2026.

Horarios en otros países del continente:

Argentina: 20.30 horas.

Brasil: 20.30 horas.

Chile: 20.30 horas.

Uruguay: 20.30 horas.

Paraguay: 20.30 horas.

Estados Unidos: 19.30 horas ET / 16.30 horas PT.

Bolivia: 19.30 horas.

Venezuela: 19.30 horas.

Ecuador: 18.30 horas.

Colombia: 18.30 horas.

Panamá: 18.30 horas.

Perú: 18.30 horas.

Costa Rica: 17.30 horas.

El Salvador: 17.30 horas.

Nicaragua: 17.30 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también ‘Memo’ Ochoa podría volver a la Liga MX: el club que negocia para fichar al emblema de la Selección Mexicana

¿La TV abierta pasa Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Para mala fortuna de los fanáticos en territorio nacional, el encuentro entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Vinotinto’ no se podrá seguir en televisión abierta en México, a través de ninguno de los canales disponibles. El compromiso internacional de selecciones sólo será transmitido por medio de una plataforma paga.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El enfrentamiento entre los equipos de Scaloni y Batista se podrá sintonizar a lo largo y ancho del suelo mexicano, exclusivamente por la plataforma ViX Premium. Será la única señal que tendrá los derechos de transmisión del partido que protagonizará Lionel Messi, en el que podría ser su último juego en Argentina por Eliminatorias.

Otras transmisiones del continente:

Argentina: Telefé, TyC Sports y TyC Sports Play.

Bolivia: Disney+ Premium, Entel TV, Tuves y Futbol Canal.

Brasil: SporTV3.

Chile: Chilevision y Disney+ Premium.

Colombia: Deportes RCN y Ditu.

Costa Rica: Claro Sports y ViX.

Cuba: Claro Sports.

Ecuador: El Canal del Futbol.

Estados Unidos: ViX, Universo, Fubo TV, Peacock y Telemundo.

Guatemala: Claro Sports y ViX.

Honduras: Claro Sports y ViX.

Nicaragua: Claro Sports y ViX.

Panamá: Claro Sports y ViX.

Paraguay: Hei.

Perú: Disney+ Premiu, GOL Perú y Movistar Play.

Uruguay: DSports, AUF TV, Antel TV, Flow TV y NS Eventos 1.

Venezuela: Venevision, SimpleTV y ByM Sport.

República Dominicana: Claro Sports y ViX.

Publicidad

Publicidad

ver también Con Messi y Cristiano: los 10 deportistas mejor pagos del mundo en 2025 según Forbes

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, en la previa de Argentina vs. Venezuela: