Guillermo Ochoa mantiene la ilusión, la esperanza y el optimismo de poder disputar su última Copa del Mundo el año próximo. Bajo esa meta a mediano plazo, el ‘Memo’ busca un club que le permita tener la continuidad y el nivel como para ser considerado por el cuerpo técnico y mantener viva la fe de ser citado hasta el último día.

En las últimas horas, cuando parecía tener su siguiente destino definido, se cayó su llegada al Burgos de la Segunda División de España. El equipo español cambió las condiciones en la reunión final y el portero se bajó de la negociación. Si bien era un club poco conocido, era en Europa y le hubiese servido para competir en alto rendimiento.

Ante tal escenario, el guardameta y su representación comenzó a trabajar en nuevas alternativas, y así es como, inesperadamente, surgió la posibilidad de un regreso a la Liga MX. Aunque inicialmente la leyenda no tenía en los planes volver al país, la necesidad de jugar y alistarse para el Mundial 2026 podría hacerlo cambiar de parecer finalmente.

Según reveló el periodista Gustavo Mendoza, de la señal de Fox Sports, Guillermo Ochoa se encuentra en negociaciones con el Querétaro, equipo que actualmente marcha anteúltimo en el Torneo Apertura del futbol mexicano. Los ‘Gallos Blancos’ se pusieron en contacto con el histórico arquero, que empezó a analizar con buenos ojos la alternativa.

De acuerdo al reporte, todavía no hay conversaciones avanzadas ni menos aún un arreglo; sin embargo, desde el entorno del portero señalarían que el ‘Memo’ está estudiando seriamente el retorno al país y vestir la playera del elenco que dirige Benjamín Mora, que podría recibir no solo un salto de calidad sino un envión anímico por sumar semejante figura a sus filas.

Vale recordar que el emblemático cancerbero del ‘Tri’ no suma minutos oficiales hace más de tres meses: su último partido fue el pasado 17 de mayo, cuando sufrió tres goles en la derrota 0-3 de AFS, su anterior equipo, ante el Moreirense de Portugal. Luego, entre suplencias y su tiempo sin club, no pudo jugar ningún encuentro y hoy se encuentra inactivo.

Pese a esa actualidad aversa de Ochoa, los ‘Gallos Blancos’ estarían dispuestos a abrirles las puertas y a al menos ayudarlo a pelear por un lugar en el Mundial, y que luego Javier Aguirre decida si está en condiciones o no de ser convocado. Primero, el ‘Memo’ debe decidir si es la mejor opción, pero debe hacerlo pronto porque comienzan a cerrar los mercados en todo el mundo y las alternativas se acaban…