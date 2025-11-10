El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este domingo 9 de noviembre se cerró la Jornada 17 y, con ello, la Fase Regular de la competencia. Quedaron definidos los 10 equipos que jugarán en los playoffs con la disputa del Play-In y la Liguilla.

Publicidad

Publicidad

Uno de los equipos que intentará volver a ser campeón es América, que luego de ser tricampeón de la Liga MX perdió la Final del Clausura 2025 en manos de Toluca. Ahora, para intentar recuperar el trono, deberán arrancar primero por sacar del camino a Rayados en los Cuartos de Final.

Sin embargo, algo que tenía intranquilo a las Águilas era la localía de ese duelo y los posteriores si continúa avanzando en el torneo. Y es que en la Plaza de Toros se llevarán a cabo espectáculos que ponen en riesgo la realización de los partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El periodista Julio Ibáñez brindó información al respecto sobre dónde será local el cuadro azulcrema: “América SI jugará en el estadio azulcrema la vuelta de cuartos de final ante Monterrey, el partido será domingo antes de las 5 de la tarde y no existirá ningún problema con el espectáculo programado en la plaza de toros“.

Con esta cuestión resuelta, el equipo al mando de André Jardine tiene todo listo para recibir a los Albiazules. Cabe recordar que primero la serie la abrirá en condición de visitante, en el Estadio BBVA de Guadalupe. Luego, si recibirá a los de Domenec Torrent donde oficia de local hasta la reapartura del Estadio Azteca.

¿Cuándo comienza la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX?

ver también El Club América esperó a Agustín Palavecino y llegaría en el Clausura 2026 como el fichaje bomba de André Jardine

Los juegos que tienen que ver con el Play-In serán entre el 19 y 23 de noviembre. En tanto, los cuartos de final comenzarán el 26 de noviembre y se extenderán hasta el 30 de noviembre.

Publicidad

Publicidad

En síntesis