Volvió para esto, estaba escrito. Luego de más de dos horas de partido y con un clima tenso y de nerviosismo absoluto, Alexis Vega le dio el título a Toluca en su regreso. Sí, el hijo prodigo, el que fue maltratado en Chivas y encontró en el ‘Infierno’ su lugar en el mundo, retornó tras larga ausencia y fue el autor de la esperada “doce”.

En una tanda de penales que será para los libros, los ‘Diablos Rojos’ se impusieron ¡9-8! desde los doce pasos, y vencieron a Tigres en la definición. El conjunto escarlata pudo igualar la serie al ganar 2-1 el encuentro en los noventa, pero luego no pudo liquidarlo en prórroga. Finalmente, llegó la alegría en la ‘muerte súbita’.

Tuvieron que pasar más de una decena de remates de cada equipo, y parecía que la suerte solo estaba esperando al indicado. Fue Alexis Vega el encargado de patear el penal decisivo que le dio el título al Deportivo Toluca en este Torneo Apertura 2025. Portero para un lado, balón para otro y bicampeonato para el equipo choricero.

No es mentira, se sintió como un trueno el estallido del Nemesio Diez al notar que el tiro del capitán se incrustaba en la red y llegaba el duodécimo trofeo para casa. Una conquist que significa mucho para todos, incluso para el propio Antonio Mohamed, que ya ganó muchas pero rompió en llanto tras el pitazo final.

