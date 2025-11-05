El Club América está en la recta final del torneo y pese a que ha tenido varias bajas por lesión el conjunto en la última fecha del Apertura 2025 aún está peleando por entrar a la Liguilla como líder. Sin embargo, las cosas no han sido sencillas porque ha sido un sube y baja de resultados que los han puesto contra su afición en algunos momentos.

En la última jornada se van a enfrentar a Toluca, uno de los clubes con mayor impacto en los últimos meses. El hecho de que en la directiva y el cuerpo técnico de las Águilas estén pensando en conseguir un título más no quiere decir que no estén viendo ya lo que será el próximo semestre, sobre todo porque en los mercados más recientes han empezado a comprar tarde.

Desde que comenzó el mercado de verano se tenía un nombre en el radar para que llegara al Nido, de acuerdo con las fuentes en ese momento, André Jardine había pedido la llegada de ese elemento para que se uniera como su parte de sus refuerzos estrellas, pero debido a una situación dentro de su plantel con su actual estratega no pudo salir.

¿Cuál sería el refuerzo estrella del América?

Pero la buena noticia la dio el periodista Jesús Romero, de Posta Deportes, quien mencionó que ahora sí el América podrá hacerse de los servicios de Agustín Palavecino. En el torneo anterior se cuestionó su llegada por la situación de Álvaro Fidalgo, pero ahora que su molestia en la rodilla ha estado latente, es una opción para que pueda unirse a la plantilla.

Hay que dejar en claro que el semestre anterior Fernando Gago no habría dejado que el futbolista saliera debido a que ya se le había ido José Paradela, de esa manera sólo pudo retener por un semestre más a Palavecino, el cual supuestamente desde ese momento ya estaba apalabrado con el conjunto azulcrema, por lo que le vendría bien al esquema.

