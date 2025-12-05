Pese a que todos los ojos estarán en los próximos meses en lo que será la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, y que contará por primera vez con 48 equipos. Sin embargo, también se piensa en los años venideros.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, acorde a la información de W Deportes, CONCACAF y CONMEBOL están inmersas en plenas negociaciones para que Estados Unidos albergue la edición 2028 de la Copa América, tal como ya lo hizo en 2016 y 2024.

La propuesta surge en un contexto de colaboración creciente entre las dos confederaciones donde seis selecciones de CONCACAF, Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Costa Rica y Jamaica, se unieron a las diez naciones sudamericanas, expandiendo el formato a 16 equipos y elevando el nivel competitivo.

Argentina se proclamó campeona en 2024 tras vencer a Colombia. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Publicidad

Ahora, para 2028, se vislumbra un esquema similar: invitados de CONCACAF clasificados vía la Nations League segín el mismo medio, aprovechando la infraestructura de estadios probada en el Mundial 2026, que Estados Unidos coorganizará con México y Canadá.

Desde el lado sudamericano, CONMEBOL, presionada por la necesidad de estadios de primer nivel y estabilidad económica, ve en Estados Unidos una opción pragmática. Sin embargo, países como Argentina y Ecuador figuran como alternativas en la mesa de negociaciones, pero la capacidad hotelera, los ingresos por taquillas y el atractivo comercial de EE.UU. los posicionan como favoritos indiscutibles.

¿Cuándo se juega la Copa América 2028?

ver también ¿Cómo se llaman y qué animales son las tres mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A pesar de que la fecha exacta aún no está confirmada, sí es una posibilidad muy alta que inicie a mediados de junio, tal como sucedió el año pasado. Probablemente, algunos partidos coincidirá con la Eurocopa que se jugará en las mismas semanas.

Publicidad

Publicidad

En síntesis