El megaevento deportivo del día se celebrará en uno de los recintos más modernos del continente.

En la segunda semifinal de la Copa Libertadores 2026, se enfrentarán dos equipos históricos que entre ambos suman ¡ocho! trofeos de esta competición en sus vitrinas propias. Estudiantes y Flamengo se verán las caras en una serie extraordinaria que tendrá su puntapié inicial esta noche y se definirá recién la semana que viene.

Publicidad

La apertura de esta llave será en Argentina: el ‘Pincha’ buscará marcar la diferencia como local ante su gente y llevarse una buena ventaja de cara a la revancha en Brasil. El ‘Mengao’, por su parte, llegó en un vuelo desde Río de Janeiro y saltará al campo tratando de salir lo mejor parado posible de un contexto que será hostil.

El encuentro de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 se celebrará en uno de los recintos más modernos del continente. Después de mucho tiempo, Estudiantes volverá a jugar en casa una instancia tan definitoria de este prestigioso torneo de la CONMEBOL. Y tendrá boletos agotados para la función de esta misma noche.

La sede del Estudiantes vs. Flamengo será el Estadio Jorge Luis Hirschi, más conocido como Estadio UNO por ubicarse entre las calles 1 y 57 de la ciudad de La Plata. Localizado dentro de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, cuenta actualmente con capacidad para hasta 33 mil espectadores, que hoy coparán todas las tribunas.

Publicidad

El Estadio UNO, listo para Estudiantes-Flamengo [Foto: Getty]

El Estadio UNO fue inaugurado inicialmente en diciembre de 1907, pero se demolió prácticamente toda la estructura en 2008 y la reapertura con la cancha remodelada fue en 2019. Desde entonces, Estudiantes juega en este mítico establecimiento sus partidos de local, un lugar que lo ha visto tocar el cielo con las manos múltiples veces.

Mientras que esta noche habrá más de treinta mil aficionados de Estudiantes, la fanaticada visitante sólo compró 1700 boletos, cuando había a la venta unos cuatro mil en total. Los simpatizantes del Flamengo irán colocados en un “codo” del Estadio Jorge Luis Hirschi, donde vivirán ‘apartados’ la ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2026.