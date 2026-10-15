Dos habituales titulares del 'Pincha' no figuran en la formación para la semi de hoy y esta es la razón.

Estudiantes de La Plata se siente más cerca que nunca de conseguir su quinta estrella de América y espera poder hacerlo en esta Copa Libertadores 2026. Tras haber borrado a un chileno y un brasileño, a los argentinos les toca otra vez medirse con un grande de Brasil: Flamengo. Además, su rival de turno fue el último campeón continental.

Publicidad

El ‘Pincha’, a diferencia de su contendiente, relegó otros torneos y puso todas sus energías acá, quedando eliminado de la Copa Argentina y marginado en el campeonato local. Por ello, la importancia de superar a Flamengo en semis y llegar a la definición del título de esta Copa Libertadores 2026 es doble para todo el mundo rojiblanco.

Entre los obstáculos que deberá atravesar Estudiantes para derrocar al poderoso Flamengo en La Plata estarán las faltas de Joaquín Correa y Tomás Palacios en el once titular. Los dos futbolistas de pasado en Inter de Milán, habituales titulares en el equipo argentino, no figuran en la formación para este partido de ida de las semifinales.

La situación de Joaquín Correa es más alentadora ya que estará en el banco de suplentes, con posibilidades de ingresar en la segunda mitad en caso de ser necesitado. El delantero viene de recuperarse de una lesión muscular importante que le hizo perderse los últimos cinco encuentros: no juega desde hace más de un mes.

Publicidad

Correa, un hijo de la casa en Estudiantes [Foto: Getty]

Tomás Palacios, por su parte, no presenta lesión pero no estará disponible para el juego entre Estudiantes y Flamengo, ni siquiera ocupando un lugar en el banco de relevos. El marcador central está suspendido y debe cumplir una fecha como sanción de CONMEBOL, por lo que sí podrá jugar la revancha de Copa Libertadores en el Maracaná.

Con las bajas de Joaquín Correa y Tomás Palacios, estos son los elegidos del DT de Estudiantes para recibir a Flamengo por la ida de semifinales de la Copa Libertadores 2026: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.