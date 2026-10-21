Palmeiras y Fluminense definirán este miércoles 21 de octubre al primer finalista de la Copa Libertadores 2026, cuando se midan frente a frente por la noche en el Allianz Arena. El último subcampeón del torneo y uno de los últimos campeones se verán las caras hoy por la vuelta de las semifinales, en busca de la cita por la “Gloria Eterna”.

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¿Juega Vitor Roque en Palmeiras vs. Fluminense por la Copa Libertadores 2026?

Abel Ferreira confirmó que Vitor Roque no estará disponible para la revancha de la semifinal ante Fluminense, dado que no ha podido dejar atrás del todo su reciente lesión. El ex Barcelona presenta un esguince de tobillo que lo marginó del partido de ida de la serie de Copa Libertadores y también le impide ser parte de esta vuelta.

Considerando que el centrodelantero tampoco fue parte de la delegación en el primer cruce de la llave, el ‘Verdao’ repetirá el mismo once inicial que en la ida. Por su parte, el ‘Tricolor’ meterá un par de modificaciones en la alineación respecto a los que iniciaron aquel juego de apertura. Se aproxima un partidazo en Sao Paulo.

Vitor Roque no estará en la definición de la semi [Foto: Getty]

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La probable alineación de Palmeiras ante Fluminense:

Carlos Miguel.

Agustín Giay.

Gustavo Gómez.

Murilo.

Alexander Barboza.

Joaquín Piquerez.

Marlon Freitas.

Lucas Evangelista.

Andreas Pereira.

José Manuel Lopez.

Jhon Arias.

DT: Abel Ferreira.

La probable alienación de Fluminense ante Palmeiras:

Fábio.

Guga.

Thiago Silva.

Julián Millán.

Renê.

Hércules.

Nonato.

Paulo Ganso.

Jefferson Savarino.

Agustín Canobbio.

Hulk.

DT: Marco Aurelio de Oliveira.