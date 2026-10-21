Con menos figuras y menos historia en la competencia, Fluminense deberá trabajar arduamente para eliminar a Palmeiras y encima en territorio enemigo en Sao Paulo. Tras no haber podido hacer pie en la apertura de la serie en casa, el ‘Tricolor’ deberá intentar remontar las cosas en la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

En el compromiso de ida de esta instancia del certamen continental, Fluminense cayó por 2-1 como local en el Maracaná ante el ‘Verdao’. José Manuel López y Marlon Freitas habían puesto en ventaja a Palmeiras, pero sobre el final descontó Natã para el Fluminense. Todo se definirá en el Allianz Arena, la casa del último subcampeón de la Copa.

En la revancha de la semifinal que se jugará hoy, el ‘Tricolor’ necesita ganar por dos goles de diferencia para pasar directamente a la final de la Copa Libertadores 2026. Con un triunfo por esa ventaja ante el Palmeiras a domicilio, Fluminense quedaría arriba en el marcador global de la serie y automáticamente eliminaría a su rival.

Si Fluminense no logra imponerse por dos o más goles de diferencia como para clasificar directo, si vence por la mínima forzará llevar la serie a los penales. Una victoria del equipo de Marcao por un gol de ventaja igualaría el global, y en caso de empate global se desempata con una tanda de penales. No hay alargue en semifinales de Libertadores.

Publicidad

Asímismo, una victoria de Palmeiras o un empate en la vuelta dejaría eliminado Fluminense en la revancha de la semi de Copa Libertadores 2026 a jugarse esta noche. El ‘Tricolor’ deberá disputar un partido perfecto en el Allianz Arena si quiere soñar con llegar a la final del torneo y tachar al gran favorito al título del público futbolero.

¿Contra quién juega el ganador de Palmeiras vs. Fluminense en la Copa Libertadores 2026?

El vencedor de la serie entre el ‘Verdao’ y el ‘Tricolor’ clasificará a la final de esta edición del certamen de CONMEBOL, donde enfrentará a Flamengo o Estudiantes de La Plata. En el encuentro de ida de esa otra semifinal, brasileños y argentinos igualaron sin goles y todo se definirá en tal caso en el Estadio Maracaná en el día de mañana.

Palmeiras quiere otra final más [Foto: Getty]