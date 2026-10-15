Conoce cómo se le presenta el panorama al conjunto argentino en el cruce ante los brasileños.

Está todo en orden para el desarrollo de una noche inolvidable en Buenos Aires, cuando se midan frente a frente Estudiantes y Flamengo este jueves en un verdadero partidazo. El choque de argentinos y brasileños se llevará a cabo en el marco de las semifinales de la Copa Libertadores 2026, con ambos a un paso de ir al duelo por el título.

Publicidad

El equipo de Alexander Medina se clasificó a las semifinales de esta edición del torneo tras eliminar a U Católica (Chile) y a Corinthians (Brasil) en octavos y cuartos respectivamente. Por su parte, el cuadro de Leo Jardim sacó pasaje a esta fase luego de eliminar a Cruzeiro (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) en las dos rondas anteriores.

¿Qué pasa si Estudiantes pierde, empata o gana con Flamengo?

En este encuentro de semifinales de la Copa Libertadores 2026, el resultado no será terminante ya que luego quedará la revancha. Estudiantes será local en Argentina en este primer cruce, mientras que Flamengo hará lo propio ante su público en la vuelta. Al no ser un partido único que define el clasificado, faltará para el final de la historia.

Bajo estas circunstancias, el ‘Pincha’ buscará un triunfo que le permita resistir en Río de Janeiro con una ventaja a su favor. Un empate o una derrota hoy ante Flamengo como locales complicaría sus posibilidades, por la dificultad de vencer en suelo brasileño. Estudiantes intentará sacar diferencias este jueves con el apoyo de una multitud.

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juegan Estudiantes vs. Flamengo?

El partido Estudiantes vs. Flamengo tendrá lugar HOY jueves 15 de octubre, en el Estadio Jorge Luis Hirschi (La Plata, Argentina), por la ida de semifinales de la Copa Libertadores 2026. El compromiso está programado por CONMEBOL para dar comienzo a partir de las 18.30 horas del Centro de México -18.00 hora local de Argentina y también de Brasil-.

¿Qué canales y plataformas transmiten Estudiantes vs. Flamengo?

El partido Estudiantes vs. Flamengo se podrá seguir en vivo y en directo a lo largo y ancho de México en televisión, en forma exclusiva, a través de la señal de cable de ESPN 2. Por su parte, el encuentro de Copa Libertadores 2026 se podrá sintonizar de manera online, vía streaming, por dos plataformas diferentes: Pluto TV y Disney+ Premium.

Estudiantes viene de dar un batacazo en Brasil [Foto: Getty]