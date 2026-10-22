El 'Mengao' no tendrá a su habilidoso enganche para un duelo crucial en Río de Janeiro. ¿Qué le sucedió?

Tras la clasificación de Palmeiras, Flamengo tiene ahora la ‘presión’ de avanzar en la Copa Libertadores 2026 para disputar el trofeo contra su archirrival contemporáneo. Ambos clubes brasileños han competido en los últimos tiempos por múltiples títulos, varios locales pero también un par de finales de esta misma competencia.

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Sin embargo, para poder pasar de ronda y llegar al duelo por el título, el ‘Mengao’ deberá eliminar a Estudiantes, una institución que ostenta cuatro Copas Libertadores. En la ida, igualaron sin goles con el ‘Pincha’ en Buenos Aires, por lo que Flamengo tendrá la chance de definir la clasificación ante su gente en Río de Janeiro.

Para esta vuelta de semifinales de la Copa Libertadores 2026, el cuadro brasileño tendrá un elemento menos en la búsqueda del boleto a la final. Giorgian De Arrascaeta no jugará hoy ante el equipo argentino en la revancha de la serie. El “10” de Flamengo no forma parte de la convocatoria de su club para disputar este segundo juego.

Flamengo, sin De Arrascaeta ante EDLP [foto: Getty]

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El habilidoso volante ofensivo del Flamengo se perderá la revancha en el Estadio Maracaná dado que continúa recuperándose de una fractura en su muñeca izquierda. Será el quinto partido consecutivo en el que Giorgian De Arrascaeta no estará disponible en el ‘Mengao’ a raíz de ese inconveniente físico que sufrió en la fecha FIFA.

Ante la imposibilidad de contar con el talentoso futbolista uruguayo, el conjunto de Río de Janeiro colocará a Lucas Paquetá en su reemplazo, tal como ocurrió en la ida. Erick Pulgar también repite y además regresa Jorginho a la formación titular de Flamengo ante Estudiantes, tras perderse el primer duelo de la serie por suspensión.

Con la baja de Giorgian De Arrascaeta, Leonardo Jardim tiene sus once elegidos para recibir a Estudiantes en la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2026. Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Érick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Samuel Lino será el equipo. ¿Podrán avanzar sin su “10”?