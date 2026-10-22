Flamengo y Estudiantes de La Plata serán los protagonistas del partido más importante de este jueves, cuando se midan en un clima inmejorable en Río de Janeiro. Se juega el encuentro de vuelta de la segunda semifinal de la Copa Libertadores 2026, y solo uno de estos dos equipos seguirá en carrera después de hoy.

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¿Cómo quedó la ida de Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026?

En la apertura de la serie internacional, los contendientes igualaron 0-0 en Buenos Aires, en el Estadio Jorge Luis Hirschi, la casa de Estudiantes de La Plata. Fue un juego muy cerrado, donde el local fue apenas superior en el juego pero no pudo concretar sus ocasiones. Todo por definirse en la vuelta en territorio brasileño.

En la edición pasada de la competencia, Flamengo había eliminado a Estudiantes… ¡pero a domicilio! Esta vez, la ida de la serie de Libertadores se jugó en Argentina y la vuelta es en Brasil. En la temporada anterior, el ‘Mengao’ se impuso en el primer cruce, el ‘Pincha’ en el segundo, y los brasileños pasaron por penales.

La gente de Flamengo apoyando en Buenos Aires [Foto: Getty]

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¿A qué hora juegan Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026?

El duelo entre argentinos y brasileños se llevará a cabo HOY jueves 22 de octubre, desde el Estadio Maracaná, por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2026. El juego dará comienzo a partir de las 18.30 horas del Centro de México (21.30 hora Brasil y 21.30 hora Argentina), en la franja habitual de los “partidos grandes”.

¿Dónde ver EN VIVO Flamengo vs. Estudiantes por televisión?

El encuentro entre el ‘Mengao’ y el ‘Pincha’ se podrá seguir en directo por TV en México a través de la señal de cable de ESPN 3. Por su parte, en Argentina será transmitido en simultáneo por los canales de Telefé y FOX Sports. Mientras tanto, en Brasil se podrá observar en televisión exclusivamente por medio de la pantalla de ESPN.

¿Dónde ver EN VIVO Flamengo vs. Estudiantes por streaming online?

El cruce entre los equipos de Leo Jardim y Alexander Medina será transmitido en directo en México en forma online por Disney+ Premium y Pluto TV. Al mismo tiempo, en Argentina el partido irá vía streaming a través de Mi Telefé, Disney+ Premium y Pluto TV. En Brasil, de manera online también lo pasará Disney+ Premium.