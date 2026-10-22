Estudiantes de La Plata buscará darse revancha de la eliminación en la pasada edición del certamen y quitar del camino a Flamengo de esta Copa Libertadores 2026. El ‘Pincha’, que sabe y mucho cuánto pesa este trofeo continental, está listo para volver a escribir la historia y se ilusiona con superar la semifinal y llegar a la gran definición.

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Tras la charla técnica junto a sus jugadores, el entrenador del equipo argentino, Alexander Medina, confirmó la formación de Estudiantes para visitar al Flamengo. Entre sus elegidos, hay dos ausentes que sobresalen: Tomás Palacios y Tiago Palacios. El defensor y el delantero acostumbran ser titulares pero ahora no figuran de inicio.

En primer lugar, hay que decir que en ambas situaciones se trata de decisiones estratégicas del cuerpo técnico, que planificó un partido sin estos dos grandes baluartes. Tomás Palacios y Tiago Palacios firmaron planilla y estarán en el banco de suplentes como alternativa para el segundo tiempo de la vuelta de la semifinal de esta noche.

En el caso de Tomás Palacios, el marcador central sale del equipo porque Medina apuesta a la experiencia. La defensa estará compuesta por Núñez, Rojo y González Pírez, que compondrán un trivote defensivo, de buen porte y juego aéreo. Por izquierda no habrá lateral sino un carrilero que será un futbolista más ofensivo.

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Tomás Palacios, a la banca esta noche [Foto: Getty]

Por el lado de Tiago Palacios, el extremo/enganche sale del equipo como ‘sacrificio’ del cambio de esquema. El DT de Estudiantes ‘rompe’ el 4-2-3-1 y utilizará una línea de cinco en el fondo, que obliga a quitar un delantero. Como Joaquín Correa acompañará a Carrillo en ataque, Palacios paga los ‘platos rotos’ ante Flamengo.

Tomás Palacios, también suplente hoy [Foto: Getty]

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Con las ausencias de Tomás Palacios y Tiago Palacios, esta es la formación de Estudiantes ante Flamengo por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2026: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Joaquín Correa.