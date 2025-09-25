La Copa Libertadores ya conoce quiénes serán los equipos participantes de las semifinales de la edición 2025: cuatro históricos clubes del continente obtuvieron su pasaje a la penúltima instancia e irán nuevamente por la Gloria Eterna. Todos saben lo que significa levantar este trofeo, y buscarán sumar otro trofeo a sus prestigiosas vitrinas.

En este contexto, la Inteligencia Artificial pronosticó cuál será el campeón de esta temporada del torneo de CONMEBOL: a través de una simulación que cruza una serie de factores estadísticos, lanzó su vaticinio respecto a qué equipos clasificarán a la gran final, y posteriormente, cuál se consagrará ganador en la definición de noviembre.

Tras el desarrollo de los cuartos de final de esta semana, los cuatro semifinalistas de esta Copa Libertadores 2025 son Racing Club (argentino, eliminó a Vélez Sarsfield), Palmeiras (brasileño, dejó en el camino a River Plate), Liga de Quito (ecuatoriano, borró del mapa a Sao Paulo) y Flamengo (otro brasileño, quitó de su travesía a Estudiantes de La Plata).

La Inteligencia Artificial simuló las semifinales de la Copa Libertadores 2025:

De acuerdo al modelo tejido por la tecnología, en la primera semifinal Palmeiras eliminará a Liga de Quito, por un resultado global de 3-2. El equipo ecuatoriano ganaría el encuentro de ida por 2-0 haciéndose fuerte en casa, mientras que en la revancha el elenco brasileño se lo llevaría por goleada por 3-0, remontando la serie el ‘Verdao’ y clasificando a la final.

En otra instancia, la IA llegó a la conclusión de que Flamengo eliminará a Racing, por un marcador global de 3-1. En el primero de los cruces, la escuadra brasilera conseguiría un triunfo por 2-0 en sus tierras, en tanto que en la vuelta en suelo argentino los equipos empatarían 1-1, convirtiendo así al ‘Mengao’ en el segundo finalista de esta presente dición.

De este modo, habría final brasileña nuevamente luego del Botafogo-Mineiro del año pasado. En esta oportunidad, apunta la Inteligencia Artificial, Flamengo se coronaría con el trofeo al derrotar a Palmeiras en la gran definición por el título: lo haría por un resultado de 2-1, que no conseguiría sino hasta el segundo tiempo del alargue, cuando Pedro anotaría el tanto de la conquista.