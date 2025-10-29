El plato principal de este miércoles 29 de octubre tiene como protagonistas a Racing Club y Flamengo, que se medirán frente a frente esta noche en Buenos Aires, en el marco de la revancha de la primera semifinal de la Copa Libertadores 2025. Argentinos y brasileños, cara a cara por un boleto a la definición de fines de noviembre en Lima.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, y desafortunadamente para los impacientes, los fanáticos tendrán que esperar un rato más para sintonizar este partidazo: el comienzo del encuentro se retrasó por un rato, a raíz de una situación que no estaba en los planes e hizo demorar todo. Las autoridades se pusieron de acuerdo y hace instantes se comunicó oficialmente.

El inicio del juego de vuelta de la serie tendrá que arrancar más tarde dado que el autobús de Flamengo llegó después de la hora prevista por el tráfico con el que se encontró en la provincia de Buenos Aires. La delegación del conjunto rojinegro viajó en la famosa ‘hora-pico’, y había demasiados vehículos en la autopista como para llegar a tiempo al estadio de Racing.

El público de Flamengo dice presente en Avellaneda para apoyar a su equipo [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Bajo estas circunstancias, la organización de la Copa Libertadores conversó con directivos de ambos clubes y con los jefes de la seguridad, y se arregló que el puntapié inicial del compromiso se pase a las 21.50 horas, y no sea a las 21.30 como estaba dispuesto en un principio. El partido dará comienzo veinte minutos después en Avellaneda.

ver también ¿Por qué no juega Pedro en Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2025?

La revancha entre Racing y Flamengo tendrá como sede al Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”. Tiene una capacidad para 55.000 espectadores, de los cuales 3.000 serán aficionados visitantes brasileños. En esta cancha, la ‘Academia’ ganó sus dos partidos de fase eliminatoria: 3-1 a Peñarol en octavos de final y 1-0 a Vélez Sarsfield en cuartos de final. ¿Podrá cortar la racha el ‘Mengao’?