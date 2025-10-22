Se aproxima el comienzo de una de las series más esperadas del año: desde este miércoles, Flamengo y Racing Club disputarán una de las semifinales de esta edición 2025 de la Copa Libertadores. Brasileños y argentinos se medirán con todo a dos partidos, para definir al equipo que avanzará al encuentro decisivo por el título continental.

Esta noche, el ‘Mengao’ y la ‘Academia’ se verán las caras por el duelo de ida de la serie, y las alineaciones ya se encuentran confirmadas. En el caso del dueño de casa, hay sorpresas: Saúl Ñiguez y Samuel Lino no serán titulares para enfrentar al elenco celeste y blanco, para el asombro de los fanáticos futboleros de Sudamérica.

En esta oportunidad, hay que recurrir a lo futbolístico para explicar por qué los dos ex Atlético Madrid saldrán del equipo ante Racing: Filipe Luis los hizo a un lado por “utilizar a los que mejor están”. En los últimos juegos de Flamengo, otros futbolistas lo han hecho mejor en sus posiciones, y al DT no le ha temblado el pulso para tomar la decisión.

Samu Lino y Saúl, relegados ante Racing por la Copa [foto: Getty]

Tanto Saúl Ñíguez como Samuel Lino están en perfectas condiciones físicas y disponibles para jugar la ida de la semifinal de la Copa Libertadores, por lo que irán al banco de suplentes en el Maracaná ante ‘La Academia’. Entre los relevos, también habrá nombres de mucha calidad como Emerson Royal, Nicolás De la Cruz, Gonzalo Plata y Bruno Henrique.

Con las ausencias de Saúl y Samu Lino, la alineación titular de Flamengo para recibir a Racing esta noche será la siguiente: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Érick Pulgar; Luiz Araujo, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Pedro. Aún con todos los suplentes de elite mencionados, sigue siendo una formación inicial de jerarquía.

Tras el anuncio del once confirmado de Flamengo, contrariamente a lo que muchos podían imaginar, los aficionados del ‘Mengao’ celebraron el equipo titular elegido por Filipe Luis, y aplaudieron a su entrenador por haber tenido la determinación de dejar en el banco a semejantes estrellas, y no dejarse sobrepasar por los pesos pesados del vestidor. ¿Le dará resultado ante Racing?

