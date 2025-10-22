Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

¿Por qué no juegan Saúl Ñíguez y Samuel Lino en Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores 2025?

Las dos estrellas de pasado en el 'Atleti' no serán de la partida en la semifinal copera. El motivo de sus ausencias de hoy.

Por Martín Zajic

Saúl y Samu Lino, afuera del equipo ante Racing.
© FlamengoSaúl y Samu Lino, afuera del equipo ante Racing.

Se aproxima el comienzo de una de las series más esperadas del año: desde este miércoles, Flamengo y Racing Club disputarán una de las semifinales de esta edición 2025 de la Copa Libertadores. Brasileños y argentinos se medirán con todo a dos partidos, para definir al equipo que avanzará al encuentro decisivo por el título continental.

Publicidad

Esta noche, el ‘Mengao’ y la ‘Academia’ se verán las caras por el duelo de ida de la serie, y las alineaciones ya se encuentran confirmadas. En el caso del dueño de casa, hay sorpresas: Saúl Ñiguez y Samuel Lino no serán titulares para enfrentar al elenco celeste y blanco, para el asombro de los fanáticos futboleros de Sudamérica.

En esta oportunidad, hay que recurrir a lo futbolístico para explicar por qué los dos ex Atlético Madrid saldrán del equipo ante Racing: Filipe Luis los hizo a un lado por “utilizar a los que mejor están”. En los últimos juegos de Flamengo, otros futbolistas lo han hecho mejor en sus posiciones, y al DT no le ha temblado el pulso para tomar la decisión.

Samu Lino y Saúl, relegados ante Racing por la Copa [foto: Getty]

Samu Lino y Saúl, relegados ante Racing por la Copa [foto: Getty]

Publicidad

Tanto Saúl Ñíguez como Samuel Lino están en perfectas condiciones físicas y disponibles para jugar la ida de la semifinal de la Copa Libertadores, por lo que irán al banco de suplentes en el Maracaná ante ‘La Academia’. Entre los relevos, también habrá nombres de mucha calidad como Emerson Royal, Nicolás De la Cruz, Gonzalo Plata y Bruno Henrique.

Con las ausencias de Saúl y Samu Lino, la alineación titular de Flamengo para recibir a Racing esta noche será la siguiente: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Érick Pulgar; Luiz Araujo, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Pedro. Aún con todos los suplentes de elite mencionados, sigue siendo una formación inicial de jerarquía.

La Inteligencia Artificial predijo el campeón de la Copa Libertadores 2025: ¿con sorpresa?

ver también

La Inteligencia Artificial predijo el campeón de la Copa Libertadores 2025: ¿con sorpresa?

Tras el anuncio del once confirmado de Flamengo, contrariamente a lo que muchos podían imaginar, los aficionados del ‘Mengao’ celebraron el equipo titular elegido por Filipe Luis, y aplaudieron a su entrenador por haber tenido la determinación de dejar en el banco a semejantes estrellas, y no dejarse sobrepasar por los pesos pesados del vestidor. ¿Le dará resultado ante Racing?

Publicidad
martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Las alineaciones de Flamengo vs. Racing Club por la semifinal de la Libertadores
Copa Libertadores

Las alineaciones de Flamengo vs. Racing Club por la semifinal de la Libertadores

¿Cómo está la carrera en CONMEBOL para clasificar al Mundial de Clubes 2029?
Mundial de Clubes

¿Cómo está la carrera en CONMEBOL para clasificar al Mundial de Clubes 2029?

Revelado: la Inteligencia Artificial predijo el campeón de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores

Revelado: la Inteligencia Artificial predijo el campeón de la Copa Libertadores 2025

¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Atlas vs. Club León por la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX
Liga MX

¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Atlas vs. Club León por la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo