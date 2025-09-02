Esta semana, una de las noticias que sonaron más fuerte en el mundo Tigres tuvo que ver con un cambio de época en la portería auriazul: Nahuel Guzmán dejaría de ser el arquero titular de los ‘Universitarios’ luego de más de una década y la directiva ya estaría en búsqueda de un sucesor más joven y a la altura de la alta vara que dejaría el Patón.

En esa línea, ESPN había revelado el nombre de uno de los principales apuntados para ocupar ese prestigioso lugar: Tomás Marchiori, guardameta de 30 años que es titular en Vélez Sarsfield, último campeón del futbol argentino. El mendocino es uno de los tres mejores en su puesto en la Primera División de aquel país, y no es sorpresa que equipos importantes se interesen en él.

Además de haber tenido un rol preponderante en el equipo que ganó dos títulos en los últimos ocho meses (campeonato argentino y trofeo de campeones), actualmente también atraviesa un excelente presente: mantuvo el arco en cero en 8 de sus últimos 11 partidos con Vélez Sarsfield en este segundo semestre del año, siendo una de las destacadas figuras.

Conscientes de los sondeos por su cancerbero titular, entre ellos Tigres UANL, en el ‘Fortín’, como es apodado el club dueño de la ficha de Marchiori, tomaron una determinación para preservar a largo plazo al futbolista. Están decididos a no negociarlo a ningún equipo y por ello se aseguraron de contar con él de cara al futuro.

En el cierre del mercado argentino, Vélez renovó el contrato de su guardameta hasta el 2028, con una considerable mejora salarial para mantener satisfecho y a gusto al dueño del arco. En las oficinas del club, Tomás Marchiori puso la firma junto al presidente Fabián Berlanga y continuará en la institución por tres temporadas y media más.

Lo único que podría inclinar la balanza a esta altura a favor de Tigres pensando en el libro de pases de diciembre-enero, es que Marchiori aún no ha realizado una ‘diferencia económica’ en su bolsillo, ya que a sus 30 años de edad sólo ha desarrollado su carrera en Argentina sin salir del país, con los sueldos que pagan allí que son mucho menores a los de la Liga MX.

Desde su debut en Vélez a principios del 2024, Tomás Marchiori suma 40 vallas invictas en 82 juegos, casi una cada dos encuentros, y recibió 66 goles en ese número de presentaciones, un promedio de menos de uno por partido. Además, tiene uno de los mejores promedios de atajadas y despejes del torneo. No por nada en Vélez Sarsfield se ‘cuidaron’ ante los rumores del extranjero. ¿Podrá Tigres seducirlo a fin de año?