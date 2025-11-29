¿Qué artistas cantan y participan del show en la final de la Copa Libertadores 2025?

En apenas unas horas se medirán Palmeiras y Flamengo para encontrar al campeón de la Copa Libertadores 2025. En Lima, Perú, los brasileños pondrán toda la emoción deportiva, pero minutos antes se podrá disfrutar de una serie de shows que serán los encargados de intentar animar a los aficionados antes del gran duelo del día.

Publicidad

Publicidad

Los artistas de la final de la Copa Libertadores 2025

Aunque suene un tanto raro, no se ha revelado de manera oficial quienes serán los encargados de darle color a la previa del gran show. Por lo tanto, se especula que desde Conmebol eligieron que sea una especie de sorpresa para el público y que haya que esperar hasta el momento de los hechos para develar el misterio.

Sin embargo, se espera que un artista reconocido e identificado con cada club tenga un rol protagónico en escena, tal como sucedió la semana pasada en la gran definición de la Copa Sudamericana que protagonizaron Atlético Mineiro y Lanús. Para el Mengao y Verdao no habrá excepciones y más en una cita tan convocante a nivel mundial.

El horario previsto para el inicio del partido está pautado para las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs en Bogotá y 18:00hs en Buenos Aires. Flamengo buscará conseguir su cuarta Copa Libertadores, mientras que Palmeiras irá por la misma cifra, por lo que se trata de una consagración que puede terminar siendo histórica para el que termine como el gran vencedor del día.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Dónde y en qué estadio se juega Palmeiras vs. Flamengo por la Final de la Copa Libertadores 2025?

En síntesis