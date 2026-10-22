CONMEBOL designó a un réferi de su escudería principal para el caliente cruce de brasileños y argentinos.

No será un partido más el que protagonicen este jueves Flamengo y Estudiantes en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Esta noche, ante casi 75 mil espectadores presentes, habrá en juego un boleto a la final por la “Gloria Eterna”. El vencedor de la vuelta de semifinales accederá a la definición de la Copa Libertadores 2026.

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Una de las claves de la revancha que se jugará hoy en Brasil estará en torno a la dirección del árbitro del juego de vuelta. En Argentina siempre se observa de reojo a los réferis por los antecedentes con algunos fallos favorables a los equipos brasileños. Por ello, Estudiantes no le dejará de echar vista a lo que suceda ante Flamengo.

¿Quién es el árbitro principal de Flamengo vs. Estudiantes?

Para la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores 2026, CONMEBOL eligió al uruguayo Gustavo Tejera, de extensa trayectoria dirigiendo este tipo de partidos internacionales. El silbante charrúa tendrá una ardua tarea para impartir justicia en el juego entre argentinos y brasileños, donde todos los fans pondrán la lupa en su conducción.

Gustavo Tejera, nacido en enero de 1988 en Montevideo, tiene 38 años de edad y es juez internacional FIFA desde 2018. Desde entonces, ha tenido el privilegio de dirigir partidos grandes de Copa Libertadores, así como Copa Sudamericana, Eliminatorias y Copa del Mundo. Hoy, será el encargado de dirigir este Flamengo vs. Estudiantes.

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En el caso del Flamengo, no tienen un buen recuerdo de Gustavo Tejera al frente de su equipo: fue el juez de la derrota del ‘Mengao’ en la última Recopa Sudamericana. Al mismo tiempo, en Estudiantes mantienen la “guardia alta”, por considerar que aquel día Lanús, el verdugo de los brasileños, fue perjudicado con un penal mal cobrado.

Tejera en la Recopa entre Flamengo y Lanús [Foto: Getty]

¿Quién es el encargado del VAR de Flamengo vs. Estudiantes?

La tecnología en esta revancha de semifinales será responsabilidad del uruguayo Antonio García, que será el jefe de la cabina de VAR. Estará secundado por sus compatriotas Santiago Fernández (AVAR 1) y Leodán González (AVAR 2). Completan el cuerpo arbitral Nicolás Tarán y Carlos Barreiro (jueces de línea) y José Burgos (cuarto árbitro).